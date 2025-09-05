Deze robotstofzuiger van Dreame kan op trappen lopen

Leuk en aardig hoor, die robotstofzuigers, maar als je een trap in huis hebt, ben je alsnog genoodzaakt de stofzuiger naar verschillende verdiepingen te dragen – als je überhaupt thuis bent natuurlijk. Het consumentenelektronicabedrijf Dreame Technology heeft daar wat op gevonden: de Dreame Cyber X kan namelijk op trappen lopen.
Op de IFA 2025-beurs deze week doen allerlei technologiebedrijven hun nieuwste snufjes uit de doeken. Zo ook Dreame, en die wisten vooral indruk te maken met de Dreame Cyber X, een robotstofzuiger met zogeheten bionische QuadTrack-technologie. Simpel gezegd is dit een volledig autonome robotstofzuiger, in letterlijke zin: je hoeft hem namelijk niet tussen verdiepingen van je huis of kantoor te verplaatsen. Dat kan hij zelf!
De Cyber X gebruikt hiervoor het QuadTrack-systeem, wat in feite als een compacte lift functioneert tussen verschillende verdiepingen. De stofzuiger koppelt zich hier zelf aan vast en weer los, waardoor hij zonder menselijk ingrijpen alle verdiepingen van een huis of kantoorgebouw kan schoonmaken. Op die manier hoef je je zelf niet meer druk te maken om het verplaatsen van de stofzuiger.
De Dreame Cyber X kan daarbij traptreden tot 25 centimeter beklimmen met een snelheid van 0,2 m/s. Met een 3DAdapt-zicht met laser én AI-aangedreven camera vindt hij vanzelf de weg. Ook hoef je niet bang te zijn dat hij een ongelukje krijgt, want de rubberen loopbanden zorgen voor extra grip. De stofzuiger en het QuadTrack-systeem zijn daarbij uitgerust met een 6.400 mAh-batterij, waardoor er voldoende energie is om met een opgeladen batterij vijf verdiepingen schoon te maken.
Helaas zijn er nog geen details over een mogelijke prijs of releasedatum voor de Dreame Cyber X. Het gaat vooralsnog om een concept – de IFA-beurs is immers ideaal om dit soort technologische vooruitgang in het zonnetje te zetten. We hebben dus nog even geduld nodig voordat een robot ons hele huis geheel automatisch kan stofzuigen, maar we kunnen niet wachten tot we in deze toekomst leven.
De Cyber X was bepaald niet de enige vernieuwing die Dreame op IFA presenteerde. Zo sprong ook de Cyber10 Ultra in het oog, wederom een robotstofzuiger, maar dan met een arm die menselijke bewegingen nabootst. Op die manier kan hij allerlei schoonmaakgereedschappen en borstels gebruiken. De arm heeft een bereik van 40 centimeter, waardoor hij met het grootste gemak smalle en moeilijk bereikbare kieren schoon krijgt.
Ook in de Aqua-reeks komt Dreame met meerdere dweilrobots die nauwelijks tot geen begeleiding van hun eigenaar nodig hebben. Zo gebruikt de Aqua10 Ultra Track Complete constant warm water van 45°C en doseert hij zelf een reinigingsmiddel, en voert de Aqua10 Ultra Roller Complete vuil water apart af terwijl de rol tijdens het poetsen schoon gehouden wordt. Beide automatische dweilers komen vanaf 22 september beschikbaar voor 1.499 euro per apparaat.
Sean Chen, de managing director bij Dreame, ziet de missie van het bedrijf kristalhelder: “We luisteren naar de behoeften van onze gebruikers en vertalen hun uitdagingen naar oplossingen die moeiteloos werken. We zijn blij deze nieuwe technologieën op IFA te tonen en hopen dat ze onze gebruikers ook echt helpen en meer tijd geven voor wat er écht toe doet. Of het nu gaat om het beklimmen van trappen, het aanpakken van verward haar of het onderhouden van een gazon met meerdere zones, de innovaties van Dreame maken het dagelijks leven makkelijker, properder en slimmer.”
Met dit soort vernieuwingen lijkt het wekelijks vele uren kwijt zijn aan het huishouden voorgoed verleden tijd. Kijkend naar die ouderwetse dweilstok die klaarstaat voor een flinke schoonmaak, komt deze toekomst geen moment te vroeg!