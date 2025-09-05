Deze robotstofzuiger van Dreame kan op trappen lopen

De Cyber X gebruikt hiervoor het QuadTrack-systeem, wat in feite als een compacte lift functioneert tussen verschillende verdiepingen. De stofzuiger koppelt zich hier zelf aan vast en weer los, waardoor hij zonder menselijk ingrijpen alle verdiepingen van een huis of kantoorgebouw kan schoonmaken. Op die manier hoef je je zelf niet meer druk te maken om het verplaatsen van de stofzuiger.

De Dreame Cyber X kan daarbij traptreden tot 25 centimeter beklimmen met een snelheid van 0,2 m/s. Met een 3DAdapt-zicht met laser én AI-aangedreven camera vindt hij vanzelf de weg. Ook hoef je niet bang te zijn dat hij een ongelukje krijgt, want de rubberen loopbanden zorgen voor extra grip. De stofzuiger en het QuadTrack-systeem zijn daarbij uitgerust met een 6.400 mAh-batterij, waardoor er voldoende energie is om met een opgeladen batterij vijf verdiepingen schoon te maken.

Helaas zijn er nog geen details over een mogelijke prijs of releasedatum voor de Dreame Cyber X. Het gaat vooralsnog om een concept – de IFA-beurs is immers ideaal om dit soort technologische vooruitgang in het zonnetje te zetten. We hebben dus nog even geduld nodig voordat een robot ons hele huis geheel automatisch kan stofzuigen, maar we kunnen niet wachten tot we in deze toekomst leven.