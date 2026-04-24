De batterij van je elektrische auto bijna geheel opladen binnen zeven minuten? Of duizend kilometer rijden op één opgeladen batterij? Het klinkt als toekomstmuziek, maar het Chinese bedrijf CATL claimt dit mogelijk te maken.

CATL, het uit China afkomstige megabedrijf voor lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen, heeft deze week nieuwe batterijtechnologie gepresenteerd in Beijing, waar sinds vandaag de Beijing Auto Show is begonnen. Daarmee hoopt het bedrijf zijn wereldwijde toppositie te versterken en de EV-industrie te versterken.

Nieuwe accutechnologie

Om met de snel op te laden batterij te beginnen: het gaat om de derde generatie Shenxing-accu. Deze snel op te laden batterij kan in één minuut tijd van 10 naar 35 procent opgeladen worden, en van 10 naar 98 procent in 6 minuten en 27 seconden. Je leest het goed: een nagenoeg volle accu binnen zeven minuten.

Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor mensen die zo kort mogelijk bij een laadpaal willen staan en daarna weer lekker door willen karren. Daarbij zou de accu ook in extreem koude temperaturen presteren: bij -30 graden Celsius zou de batterij alsnog in negen minuten van 20 naar 98 procent kunnen opladen.

Een andere interessante ontwikkeling van CATL is de Qilin III. Met deze nieuwe accu zou een auto meer dan 1000 kilometer kunnen rijden zonder dat er tussendoor opgeladen te worden. Dankzij de geavanceerde nikkel-mangaan-kobaltmaterialen kan er namelijk meer energie opgeslagen worden dan in de gebruikelijke accu’s van ijzer en fosfaat. Daar zal echter wel een duurder prijskaartje aan hangen.

Deze ontwikkeling is erg interessant voor mensen die lange afstanden rijden met hun elektrische auto. Veel mensen krijgen toch wat stress van extreem lange afstanden rijden met een EV – je moet maar net een oplaadpunt tegenkomen, al wordt dat wel steeds makkelijker. De mogelijkheid om meer dan 1000 kilometer te rijden met één lading zou dan ook perfect zijn voor een vakantie in bijvoorbeeld Europa.

Wereldwijde ambities

CATL heeft nog meer plannen. Zo wil het eind dit jaar op grote schaal accu’s gemaakt van natrium-ion leveren, waarbij geen zeldzame metalen nodig zijn. Dat moet ze een stuk goedkoper maken. Ook is het plan om tegen eind 2028 100.000 laadstations neer te zetten in China.

Die laadstations in China zullen we als mensen woonachtig in Nederland of België niet bijster veel gaan gebruiken, maar CATL is wereldwijd wel gigantisch in het leveren van EV-batterijen. Het ziet er dan ook naar uit dat we de ontwikkelingen die hierboven worden genoemd uiteindelijk ook de Europese markt zullen aandoen.

De voorzitter van CATL stelt in ieder geval dat het bedrijf wereldwijde ambities blijft houden. Om dat voor elkaar te krijgen, wil men niet alleen leunen op snelheid en kwantiteit, maar vooral ook innovatie. Daarbij moet de reputatie van Chinese merken zich continu verbeteren om het vertrouwen van de westerse consument te winnen.