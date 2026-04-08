Ontworpen in München, beoordeeld door 98 internationale autojournalisten, bekroond als beste stedelijke auto ter wereld. De firefly is geen doorsnee stadshatchback.

NIO 's submerk firefly heeft de World Urban Car 2026-award gewonnen, één van de meest prestigieuze autoprijzen ter wereld. De internationale jury van de World Car Awards bestond in deze 22e editie uit 98 autojournalisten uit 33 landen, die de kandidaten beoordeelden op basis van praktijktests op de weg. Het stemproces werd onafhankelijk gecontroleerd door KPMG.

Daniel Jin, President van firefly, over de award: "Het winnen hiervan draait niet alleen om de auto zelf, maar laat ook zien dat er iets verandert in hoe we ons door steden bewegen. Met de compacte en elektrische firefly maken we stedelijke mobiliteit makkelijker en intuïtiever dan ooit tevoren."

Compact van buiten, verrassend ruim van binnen

De firefly is 4 meter lang met een wielbasis van 2,62 meter — compact genoeg voor de stad, maar met 404 liter bagageruimte achterin en een frunk van 92 liter voorin. De modulaire achterbank klapt volledig neer voor nog meer laadruimte. Daarmee versla je menig grotere gezinsauto in praktisch gebruik.

Binnenin vind je een 13,2 inch centraal RETINA-display en een 6 inch digitale cockpit. De materialen en afwerking voelen premium aan — luxer dan je in dit segment gewend bent van Europese of Aziatische concurrenten.

Veiligheid als uitgangspunt

Standaard zitten er zeven airbags en 24 rijassistentiesystemen in. Dat laatste is een uitgesproken unicum in de compacte klasse, waar veiligheidstechnologie doorgaans wordt uitgekleed om de prijs te drukken. Bij de firefly is het gewoon standaard.

Segment overstijgende details

In de hogere uitvoeringen gaat de firefly nog verder: een elektrisch bedienbare achterklep, stoelen die verwarmen, ventileren én masseren, en een geïntegreerd geursysteem voor een persoonlijke sfeer aan boord. Details die je normaal tegenkomt in auto's van een klasse of twee hoger.

De firefly is het eerste model van NIO's gelijknamige submerk, gelanceerd in december 2024 en ontworpen in München met Europa nadrukkelijk in het vizier. De auto is beschikbaar in drie uitvoeringen en staat inmiddels bij de Nederlandse dealers.