NIO-dochter Firefly introduceert eerste auto in Nederland: Firefly

Handige toevoegingen zijn dat er geen centrale tunnel voorin zit, en de armsteun omhoog kan: zo kan je makkelijk van plek wisselen. Niet per se om te doen tijdens het rijden, maar als je een beetje krap geparkeerd staat kan het helpen om niet op zoek te hoeven naar een ander plekje. Voorin vind je ook een 12,2 inch retina-scherm en een 6 inch-scherm voor informatie over de auto. Dit draait op de Aster-software van Firefly zelf.

Er is automatische klimaatregeling aanwezig, een 7.1 Dolby Atmos-audiosysteem met 14 luidsprekers, er is Apple CarPlay en Android Auto aanwezig en er zit sfeerverlichting in de auto. Je kunt zelf de kleuren kiezen van de verlichting, een soort Philips Hue-effect in de auto dus. Ook bevat de bolide een slimme assistent genaamd Lumo. Er zit ook een prullenbakje in de auto die je eruit kunt halen om te legen.

Verder biedt deze elektrische bolide een vermogen van 105 kW en een maximumkoppel van 200 Nm. Het batterijpakket is 41,2 kWh en hij kan in 8,1 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Er zijn drie smaken qua rijmodi: eco, comfort en sport. De auto weegt 1.467 kilogram en heeft een actieradius van maximaal 330 kilometer (WLTP). Het gecombineerd verbruik is 14,5 kWh/100 kilometer. Ladden kan op 100 kW, waardoor je in 29 minuten van 10 procent naar 80 procent laadt. Er zit een automatisch regeneratief remsysteem op de bolide.