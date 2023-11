Nio en Geely gaan samenwerken op het gebied van batterijwisseltechnologie

Zhejiang Geely Holding Group , China's grootste private autotechnologiegroep, en NIO Holding hebben een strategisch partnerschap getekend in Hangzhou voor batterijwissels. Ze bundelen hun krachten op het gebied van batterijstandaarden, -technologie, -netwerken, -modellen en -beheer.

Door de groeiende populariteit van batterijwisselstations kiezen steeds meer EV-rijders voor 'battery swapping'. NIO's service is gebaseerd op het principe 'chargeable, swappable en upgradeable', biedt de volgens het bedrijf de beste laadoplossing in de auto-industrie. Producent van de batterijwissel systemen is Yiyi Power die met hun ervaring in batterijwissels voor bedrijfswagens, zijn aanwezigheid in grote steden verder wil uitbreiden.

Uniform batterijwisselsysteem



Het partnerschap richt zich op het ontwikkelen van batterijwisselstandaarden, versnellen van technologieontwikkeling aan de voertuigkant en uitbreiden van de operationele schaal. Het doel is om eenvoudigere, uitgebreidere en veiligere diensten te bieden. Beide partijen zullen een efficiënt beheersysteem voor batterijen opzetten, een uniform batterijwisselsysteem ontwikkelen en voertuigen compatibel maken met elkaars systemen.

In lijn met de Chinese focus op nieuwe infrastructuur en nieuwe energie willen ze batterijwisseltechnologie standaardiseren, het netwerk vergroten en de CO2-transformatie in de auto-industrie versnellen. William Li, oprichter en CEO van NIO, benadrukt het gemeenschappelijke begrip en de investeringen in batterijwisselsystemen. Eric Li, oprichter en voorzitter van Geely Holding, benadrukt het wereldwijde doel van groene ontwikkeling en koolstofneutraliteit.

De overeenkomst met het bedrijf Changan Auto volgt op eerdere samenwerkingen en omvat gezamenlijke normen, netwerkopbouw, voertuigontwikkeling en batterijbeheersystemen.

Power Swap stations

NIO breidt zijn diensten in Europa snel uit, met Power Swap Stations (PSS) die in verschillende landen een succes zijn. Het netwerk groeit, en de recente opening van een PSS in Duitsland benadrukt duidelijk de ambities. Het Europese netwerk faciliteert lange afstanden en heeft al 500.000 laadpunten verspreid over elf landen.

Met NFC-technologie kunnen NIO-gebruikers hun auto eenvoudig opladen via het centrale scherm of de app. NIO's uitbreiding van het laadnetwerk naar zes nieuwe Europese landen en de focus op gebruiksvriendelijke functies moeten de algehele gebruikerservaring gaan versterken..