NIO en Vandebron willen overbelasting energienet voorkomen

Om te voorkomen dat het opladen van elektrische auto’s op momenten dat het energienet overbelast dreigt te raken voor problemen gaat zorgen, gaan NIO en Vandebron samenwerken. Deze maand start een pilot met het actief op- en afschalen van de laadsnelheid bij NIO accuwisselstations.

NIO is een van de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s die ook in Europa een de weg timmert. Op dit moment heeft NIO drie modellen die hier ook te koop zijn, de EL5, ET7 en EL9. Heel veel zul je ze echter nog niet tegenkomen. Dit jaar zijn er in de eerste drie maanden net geen 30 op kenteken gezet in Nederland.

Samenwerking NIO en Vandebron

Waar NIO zich in onderscheid is de optie om bij wisselstations de lege accu om te wisselen, of ‘swappen’, voor een volle. Dat duurt maar enkele minuten vergeleken met het laden bij een laadpaal dat meer dan een half uur duurt. In Nederland heeft NIO momenteel vier wisselstations voor accu’s. Binnenkort worden dat er zes en in de (nabije) toekomst zal het aantal wisselstations nog verder uitgebreid worden.

In mei start NIO in Nederland met een nog gebruiksvriendelijker en sneller alternatief voor laden. Daarvoor werkt de EV-maker samen met laadprovider Vandebron. Naar eigen zeggen hebben de twee bedrijven hiermee en Europese primeur te pakken. De oplossing behelst het balanceren van het energienetwerk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van slimme 'Active Balancing' software van Vandebron.

“Door de toename van meer volatiele energieproductie (zoals zon- en windenergie) is er een belangrijke rol weggelegd voor de opslag van energie. In deze pilot zoeken we samen met NIO de grenzen op van de technologische mogelijkheden door zo slim én duurzaam mogelijk gebruik te maken van de beschikbare capaciteit van de Power Swap Stations. Dit doen we nu door waar nodig de laadsnelheid op en af te schalen”, zegt Arno van den Berg, CTO bij Vandebron.