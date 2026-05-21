De Europese markt voor elektrische bedrijfswagens krijgt er een opvallende nieuwe speler bij. Farizon Auto, onderdeel van de Geely Group , heeft officieel zijn entree gemaakt in Duitsland en Frankrijk. Geen kleine proefballon of voorzichtige pilot, maar een directe aanval op twee van de belangrijkste logistieke markten van Europa

Daarmee laat het Chinese merk meteen zien dat het serieuze ambities heeft buiten Azië.

Geen onbekende startup meer

Waar veel Chinese EV-merken in Europa nog moeten bewijzen dat ze kunnen opschalen, positioneert Farizon zichzelf nadrukkelijk anders. Het merk benadrukt dat het in China inmiddels meer dan 500.000 voertuigen heeft verkocht en daar marktleider is in elektrische commerciële voertuigen.

Dat is niet onbelangrijk. Zeker in Europa kijken zakelijke klanten streng naar betrouwbaarheid, service en lange termijnondersteuning. Vooral Duitsland geldt binnen de bedrijfswagenwereld nog altijd als een soort lakmoesproef voor nieuwe fabrikanten.

Volgens Farizon is die keuze bewust gemaakt. Frankrijk vanwege de snelle verduurzaming van stedelijke logistiek en strengere emissiezones, Duitsland vanwege de hoge technische eisen van wagenparkbeheerders.

Farizon SV moet Europese bedrijfswagens uitdagen

Tijdens de introductie stonden vooral twee modellen centraal: de Farizon SV en de compactere V7E.

De SV wordt door Farizon zelf neergezet als het wereldwijde topmodel van het merk. Opvallend daarbij is vooral de focus op veiligheid en praktische inzetbaarheid. De elektrische bedrijfswagen behaalde namelijk een vijfsterrenbeoordeling bij Euro NCAP en zou volgens het bedrijf de hoogst scorende Chinese elektrische bedrijfswagen ooit zijn binnen die categorie.

Daarnaast werd de SV finalist voor de International Van of the Year 2026-awards.

Qua specificaties mikt Farizon duidelijk op professionele logistieke partijen. De bedrijfswagen biedt tot 13,2 kubieke meter laadruimte en is ontworpen rond een eigen drive-by-wire platformarchitectuur. Daarmee wil het merk verschillende toepassingen ondersteunen, van stadsdistributie tot langere transportafstanden.

SV

V7E mikt op stadslogistiek

Naast de grotere SV brengt Farizon ook de V7E naar Europa. Dat model richt zich vooral op stedelijke distributie en kleinere logistieke operaties.

Interessant daarbij is vooral het bereik. Volgens Farizon haalt de V7E tot 475 kilometer WLTP-stadsbereik. Daarnaast krijgt de bedrijfswagen standaard behoorlijk wat technologie mee, waaronder meer dan veertien ADAS-rijhulpsystemen, een 360-gradencamera en een groot centraal touchscreen.

Farizon positioneert de V7E nadrukkelijk als betaalbaar alternatief binnen de groeiende markt voor elektrische bedrijfswagens.

V7E

Geely speelt op de achtergrond een belangrijke rol

Wat Farizon mogelijk interessanter maakt dan veel andere nieuwe Chinese merken, is de groep erachter. Farizon valt namelijk onder Geely Holding Group, het concern achter onder meer Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr en Lynk & Co.

Dat geeft het merk direct meer financiële slagkracht én toegang tot bestaande technologische kennis en supply chains. Volgens Farizon moeten die schaalvoordelen helpen om sneller voet aan de grond te krijgen in Europa. Het bedrijf zegt inmiddels actief te zijn in meer dan zestig markten wereldwijd.

Europa wordt cruciaal voor de toekomst

De Europese lancering past binnen grotere ambities van het merk. Farizon wil tegen 2030 uitgroeien tot het grootste Chinese merk voor elektrische commerciële voertuigen wereldwijd.

Daarvoor wordt momenteel ook gewerkt aan een Europese infrastructuur. Het bedrijf heeft inmiddels een Europees hoofdkantoor opgezet via Farizon Mobility Europe B.V. en werkt aan dealer- en servicenetwerken in grote steden in Duitsland en Frankrijk.

Dat laatste wordt waarschijnlijk minstens zo belangrijk als de voertuigen zelf. Europese zakelijke klanten stappen pas echt over wanneer onderhoud, onderdelen en service goed geregeld zijn.

De druk op Europese merken loopt verder op

Met de komst van Farizon groeit de druk op traditionele Europese bedrijfswagenmerken verder. De markt voor elektrische bedrijf- en bestel-wagens ontwikkelt zich razendsnel en Chinese fabrikanten worden steeds agressiever in prijs, technologie en uitrusting.

Waar Europese merken jarenlang profiteerden van voorsprong op betrouwbaarheid en distributie, verschuift die balans langzaam. En Farizon lijkt duidelijk niet naar Europa te komen om voorzichtig mee te draaien.

“We have not come to Europe to try. We have come to stay.”