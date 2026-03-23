Nederland is weer een automerk rijker. Genesis. Klinkt als iets bijbels, maar in de Koreaanse werkelijkheid is dit het luxe label van Hyundai . En dat betekent dat de ambities gelijk een stuk hoger komen te liggen.

Dit is niet bepaald een wild gokje van een automerk dat hoopt met een nieuw merk in het luxury segment een stukje markt mee te pakken. Genesis is al jaren onderdeel van Hyundai en laat zien dat ze de consument van vandaag heel goed begrijpen. Hyundai en Kia bouwen auto’s die de afgelopen jaren in alle facetten lijken te kloppen. Met een prima rijgedrag, voorzien van alle comfort en technologie, elektrisch met batterij pakketten die meer dan toerijkend zijn en met laadtijden die de meeste automerken overtreffen.

Er was in het aanbod nog wel ruimte want als je nét wat meer wilde, noem het rust, meer luxe en minder ‘mainstream’, dan moest je toch weer richting Duitsland kijken. En precies daar duikt Genesis nu in.

Genesis in Nederland: dit moet je weten

Genesis is het luxe automerk van Hyundai en lanceert in Nederland met drie volledig elektrische modellen. De instapprijs begint bij €49.990 voor de GV60. Het merk richt zich op het premiumsegment met snelle laadtijden, veel luxe en een alternatief voor traditionele Duitse automerken. Dankzij hun bestaande dealerpartners is er direct landelijke dekking.

Een premiummerk met drie elektrische modellen

Genesis mikt niet op iedereen. Geen massa, geen leaseknallers. Bedacht voor mensen die denken: ik wil wel premium rijden, maar niet per se in dezelfde auto als de buurman. En dan helpt het dat de prijsstelling niet compleet ontspoort. De GV60 begint net onder de 50K. Voor een premium EV met deze specs heet dat netjes. Misschien zelfs een beetje brutaal.

GV60 vanaf €49.990

De GV60, het instapmodel, is een compacte SUV, maar dan wel eentje die vol zit met tech. Denk aan biometrische features met een mystieke glazen bol en een interieur dat meer weg heeft van een lounge dan een cockpit. Het model staat op het bekende E-GMP platform van Hyundai/Kia. Praktisch vertaald betekent het, snel laden, en een prima range (tot zo’n 560 km). Daarnaast is de auto echt snel en comfortabel.

Electrified GV70 vanaf €65.400

De GV70 is duidelijk Iets groter en iets serieuzer. Met vierwielaandrijving, een stevig vermogen en vooral veel comfort. Dit is zo’n auto waar je instapt en denkt, oké, ga me nu maar verrassen. De range is rond de 480 km maar wel met dat 800V laden. Dat betekent dat je amper tijd hebt om even koffie te halen. Voor dat het weet ben je weer onderweg. Elektrisch laden zoals het bedoeld is.

Electrified G80 vanaf €74.200

De G80 is de sedan voor heren in een maatkostuum en dames die houden van luxury. Fraai ontworpen, strak, en bijna een beetje ingetogen. Het is luxe tot in de details. Dit is een auto voor iedereen die vooral géén SUV wil maar wel alles wat daarbij hoort qua comfort en technologie. Je krijgt de neiging om achterin te stappen en tegen je denkbeeldige chauffeur alleen ja te knikken. Tijdloos en stil.

Genesis Nederland in het kort

– Drie elektrische modellen: GV60, GV70 en G80

– Vanaf €49.990

– 800V Snellaadtechnologie (dus echt snel laden)

– Actieradius tot ongeveer 570 km

– Verkoop via het bestaande dealernetwerk van Hyundai

– Onderdeel van Hyundai Motor Group

Waarom dit premium merk wél kan werken

Nieuwe merken hebben het hier zwaar. Zeker nu. Chinese merken zijn overal en iedereen roept premium. Genesis hoeft dat spel niet volledig mee te spelen. Het merk bouwt op vertrouwen dat er al is. Hyundai en Kia rijden hier in west-Europa en zeker in Nederland massaal rond. Autoliefhebbers weten het inmiddels, ze rijden goed, zijn ruim en laden snel.

Genesis pakt dat als fundament en trekt het verder omhoog. Nog meer rust, meer luxe, en nog betere materialen. Het is wel Koreaan, minder schreeuwen, meer oog voor detail en je overtuigen zonder het te benoemen. Korea op zijn best.

Is Genesis een goede keuze in Nederland?

Ja, als je een luxe elektrische auto zoekt zonder automatisch bij BMW, Mercedes of Audi uit te komen. Genesis biedt vergelijkbare luxe en technologie, maar met een andere insteek. Minder status, meer comfort en gebruik. En met prijzen die nog nét logisch aanvoelen.

Genesis gaat hier niet het straatbeeld domineren. Dit is wel een merk voor mensen die iets anders willen.

– Premium zonder badge-druk, de sociale lading van een automerk

– Luxe zonder overkill

– Elektrisch zonder gedoe

– Prijzen die nog nét niet absurd zijn

En dat zou zomaar precies genoeg kunnen zijn.

Veelgestelde vragen over Genesis Nederland

Wat is Genesis voor merk?

Genesis is het luxe automerk van Hyundai en richt zich op het premiumsegment met elektrische modellen.

Wanneer is Genesis in Nederland gelanceerd?

Genesis is officieel gelanceerd in Nederland in maart 2026.

Welke Genesis modellen zijn er in Nederland?

De GV60, Electrified GV70 en Electrified G80. Allemaal volledig elektrisch.

Wat kost een Genesis in Nederland?

De instapprijs begint bij €49.990 voor de GV60 en loopt op tot ruim €74.000 voor de G80.

Is Genesis een concurrent van BMW en Mercedes?

Ja, Genesis richt zich op hetzelfde premiumsegment, maar met een andere benadering van luxe en design.

Hoe snel laden Genesis modellen?

Dankzij 800V-technologie kunnen de modellen in enkele minuten tot ongeveer 100 km extra bereik bijladen onder ideale omstandigheden.

Waar kun je Genesis kopen in Nederland?

Via officiële dealers van Hyundai, met landelijke dekking.

Is Genesis onderdeel van Hyundai?

Ja, Genesis is het luxe merk binnen de Hyundai Motor Group.