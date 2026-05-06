Eerste beelden van Sanrivatti: de Nederlandse hypercar die begint bij de bestuurder

Automotive06 mei , 11:44doorJeroen de Hooge
Een nieuw hypercarmerk kondigt zichzelf aan - en doet dat met drie technische lijntekeningen die meteen de toon zetten. Sanrivatti, gevestigd in Nederland en opgericht door de Uruguayaans-Nederlandse ingenieur Santiago Sanchez, wil de meest bestuurdergerichte hypercar ooit bouwen. De schetsen laten zien dat dit geen bescheiden ambitie is.

Wat de tekeningen laten zien

Vanuit het zijaanzicht is de designtaal direct herkenbaar voor wie bekend is met Le Mans-prototypes: een extreem lage daklijn, een lang gestroomlijnd silhouet en een markante grote spoiler aan de achterzijde. De neus is scherp en naar voren gericht, de koets breed en gemusculeerd. Van bovenaf gezien valt op hoe centraal de cockpit is gepositioneerd - met de bestuurder letterlijk in het midden van het voertuig, omgeven door de carrosserie aan alle kanten. Dat is geen toeval.
De filosofie achter het ontwerp

Waar de meeste hypercars beginnen bij het chassis of de aandrijflijn, begint Sanrivatti bij het menselijk lichaam. Houding, balans en gevoel voor controle zijn het vertrekpunt van de voertuigarchitectuur - niet de motor of de aerodynamica. Dat resulteert in een cockpit-first-aanpak die in de schetsen zichtbaar is: de bestuurder is het middelpunt waaromheen de rest van de auto is gebouwd.
De inspiratie komt deels uit de wereld van de superbike, waar de verbinding tussen rijder en weg fysiek en direct is. Deels ook uit de overtuiging dat de meest intense rijervaring nog altijd analoog van aard is.
"Terwijl prestaties dramatisch zijn geëvolueerd, is de fundamentele relatie tussen bestuurder en machine statisch gebleven", zegt Sanchez. "Wij verkennen iets wat nog niet eerder is gezien: een rijdergerichte voertuigarchitectuur."

Waar het nu staat

Een proof-of-concept is al gebouwd en getest. Het internationale team van ingenieurs en designers zit midden in een intensief R&D-programma. Specs, prijzen en een definitieve productienaam zijn nog niet bekendgemaakt. Verdere onthullingen volgen in de komende maanden.
Sanrivatti opereert vanuit Nederland. Meer informatie via sanrivatti.com.
