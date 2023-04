Must have hypercar: de nieuwe Peugeot 9X8 van Lego Technic

Het LEGO-model is voorzien van een exact op schaal nagemaakte versie van de elektrische versnellingsbak met zeven verzetten én van de unieke deuren van de vierwielaangedreven hypercar. De miniatuur-9X8 heeft hetzelfde elegante profiel als de echte 9X8 en onderhuids zijn fantastische details te vinden, zoals de krachtige V6-motor en de wielophanging. Het geheel wordt afgemaakt door glow-in-the-dark lichtelementen om de spanning van het racen perfect te vangen.

De ontwerpteams van LEGO Group en Peugeot Sport hebben samen een nauwkeurige miniatuur in de schaal 1:10 gemaakt van de baanbrekende 9X8 hypercar. Van het gestroomlijnde silhouet tot en met de citroengele decoraties op de carrosserie: dit nieuwe LEGO Technic model brengt de allure van de Peugeot 9X8 tot leven. De 9X8 demonstreert de elektrificatie van Peugeot en belichaamt de competitiedrang van het merk op het hoogste niveau.

Lego Peugeot 9X8



Wanneer de nieuwste toevoeging aan de LEGO Technic-serie volledig is opgebouwd, is het model ruim 50 cm lang, 22 cm breed en 13 cm hoog. De LEGO-versie van de hypercar wordt onthuld tijdens het weekend van de 6-uursrace van Portimao (Portugal), de tweede race in het FIA World European Championship en een goede voorbereiding op het langverwachte optreden van de Peugeot 9X8 tijdens de 24 uur van Le Mans op 10 en 11 juni aanstaande.

De LEGO® Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar-set is vanaf 1 mei verkrijgbaar via LEGO.com.

Aantal stenen: 1.775

Prijs: 199,99 euro