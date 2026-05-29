San Francisco wemelt van de Waymo’s: er zijn veel witte personenwagens te zien die flink zijn uitgedost met sensoren. Nu komt daar ook een nieuw type wagen bij: de Ojai-robotaxi. Wij hebben hem al zien rijden in de Amerikaanse stad.

Waymo Ojai

Het voordeel van de nieuwe taxi is dat er meer ruimte is, al zullen er niet meer mensen in passen. Het is een soort Volkswagen-busje. Je spreekt Ojai uit als ohaai en het is een aangepaste Zeekr. Ze zijn lekker doos-achtig en ze bieden dus ook meer beenruimte, een hoger plafond en zijn daardoor wat comfortabeler. En ze hebben een leuk kleurtje: een soort lila-achtige kleur.

De taxi’s zijn voorzien van Waymo Driver 6, de nieuwste generatie van Waymo’s zelfrijdende auto -software kan beter objecten waarnemen in meer verschillende weersomstandigheden. Volledig autonome ritjes zijn momenteel alleen beschikbaar in San Francisco, Los Angeles en Phoenix. In de zomer komen er meer plekken bij. Je kunt in de Waymo-app dan kiezen voor deze specifieke auto. Of hij duurder is of hetzelfde kost als zijn kleinere voorganger, dat is onbekend.

Jaguar I-Pace

Waymo gebruikt voornamelijk Jaguar I-Pace-auto’s, die net als de Ojai plek bieden voor vier mensen. De Ojai kan echter in de toekomst nog worden aangepast, wanneer een stuur niet meer nodig is. Dan kan er ook iemand op de stoel zitten waar normaal de bestuurder zou zitten. Maar goed, dat zou dan ook gelden voor de I-Pace. Wel is de Ojai toegankelijker: er zijn knoppen met braille waardoor blinden ook van deze Waymo’s gebruik kunnen maken.

Verder kun je muziek en klimaat regelen, zoals ook in een I-Pace. We hebben wel eens een ritje gedaan in de I-Pace en dat was een bijzondere ervaring. Het is namelijk niet eens zozeer dat de auto zelf rijdt wat gek is, maar vooral dat San Francisco zo enorm steil is: hierdoor zie je als je een heuvel op rijdt zelf niet eens wat de situatie op de weg is als je eenmaal aan de top bent: dat moet die auto ook maar net zien. Toch rijden deze zelfrijdende taxi’s inmiddels al jaren rond in de Amerikaanse stad en zonder al te veel brokken.