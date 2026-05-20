Mercedes toont een razendsnelle AMG GT

Automotive20 mei , 16:10doorLaura Jenny
Van 0 naar 100 kilometer per uur in 2 seconden: de nieuwe AMG GT 4-deurscoupe van Mercedes ziet er niet alleen snel uit, dat is hij ook.

Mercedes AMG GT

De sedan heeft een pannenkoekmotor en dezelfde technologie als de XX-conceptauto van het merk. Het Duitse autobedrijf heeft de ambitie om het met deze auto op te nemen tegen hypercars en zet hiervoor de motoren in van dochterbedrijf YASA. Hierbij komen 1.153 paardenkrachten kijken en 1.999 Nm aan koppel.

De batterij is een premium exemplaar dat gebruikmaakt van cilindervormige cellen van 1 inch waarbij de hitte meteen weg kan. Er is ook een nieuwe olie ontwikkeld waarmee er geen kortsluiting kan ontstaan en er 20 kW koelkracht ontstaat. Dat komt uit de Formule 1. Verder heeft de bolide een 800 Volt-architectuur. Laden gaat ook razendsnel, namelijk op 600 kW.

Mis je bij deze snelheidsduivel het motorgeluid? Dan kun je het inschakelen: helemaal nep natuurlijk, maar toch, je zal het maar missen.
