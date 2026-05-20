Kia heeft vandaag de vernieuwde Niro onthuld voor de Europese markt. De compacte crossover - goed voor meer dan 620.000 verkochte exemplaren in Europa en meerdere jaren de bestverkochte auto van Nederland - krijgt een compleet nieuw design, een moderner interieur en is voortaan uitsluitend verkrijgbaar als hybride. Volledig elektrisch of plug-in hybrid zijn geen optie meer in de nieuwe generatie.

Nieuw design: verticale lichten en rustiger achterkant

De nieuwe Niro sluit aan bij de ' Opposites United '-designtaal die Kia de afgelopen jaren doorvoerde in zijn hele modellengamma. Het meest opvallende verschil aan de voorzijde zijn de verticaal georiënteerde koplampen - hetzelfde handschrift als bij de EV6, EV9 en de nieuwe Sportage.

Aan de achterzijde is de kentekenplaatbehuizing naar onderen verplaatst, waardoor de achterkant rustiger oogt en de breedte van de auto beter tot zijn recht komt. De achterklep is volledig nieuw en sluit aan op een vernieuwde lichtsignatuur.

Groter scherm, moderner interieur

Ook van binnen is de Niro flink bijgewerkt. Het dashboard en de middenconsole zijn opnieuw ontworpen en de Niro krijgt voortaan het 12,3-inch connected car Navigation Cockpit (ccNC) — hetzelfde systeem dat Kia in zijn nieuwere modellen gebruikt. Navigatie, connectiviteit en voertuigfuncties komen samen in één interface, met Over-the-Air updates voor zowel software als navigatie.

Optioneel beschikbaar zijn Digital Key 2.0, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een Head-Up Display en een draadloze smartphonelader.

Aandrijflijn: 138 pk, zestraps automaat

De hybride-aandrijflijn combineert een verbrandingsmotor van 75 kW met een elektromotor van 32 kW, goed voor een gecombineerd systeemvermogen van 138 pk. Standaard gekoppeld aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling — dezelfde bewezen combinatie uit de vorige generatie, maar verder verfijnd.

Meer rijhulpsystemen standaard

De Niro stond altijd al bekend om zijn uitgebreide veiligheidspakket, en de nieuwe versie gaat daar nog een stap verder. Standaard aan boord zijn onder meer Forward Collision Avoidance Assist met detectie van voertuigen, voetgangers en fietsers, Highway Driving Assist, Lane Following Assist, Blind-Spot Collision Avoidance Assist en Intelligent Speed Limit Assist. Optioneel is Remote Smart Parking Assist beschikbaar, waarmee je de auto op afstand kunt inparkeren.

Wanneer en voor hoeveel?

Kia Nederland verwacht de eerste leveringen eind juni 2026. Prijzen en uitvoeringen worden bekendgemaakt in aanloop naar de introductie.