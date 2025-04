Nieuwe Kia’s worden sociaal symbool. En zo zit dat

Kia zet bij haar toekomstige modellen (PV5, EV2 en WKNDR) vooral in op de beleving van de reis. Metaforisch wel. Daarnaast is de gedachte van Kia: het samenbrengen van stad en outdoor, vrienden, familie, sociaal samenzijn. Compleet met picknickmand bij de bijvoorbeeld toekomstige EV2 en de WKNDR. Maar zitten we hierop te wachten?

Kia denkt van wel. Want we moeten meer genieten van de reis. De reis die je als persoon maakt met je geliefden. De beleving. Dit is geen nieuwe insteek, wel een mooie. In Milaan kregen we een goede inkijk in de EV2, WKNDR en de PV5-keuken. Wat opvalt is dat alle modellen en box style hebben. Dit heeft Kia bewust gedaan. Daardoor wordt de ruimte binnen optimaal benut. Geen afrondingen, geen zachte ronde vormen, nee, hoekerig en vierkant. Wat ook opvalt: geen grille, hoeft ook niet, al mis ik het wel een beetje.

De dikke 5-zitter: de Kia PV5

Lekkere stoere gadgetauto die via een app geopend en gesloten wordt. Gene zorgen, je krijgt ook nog een ouderwetse sleutel. De PV5 stikt van de bijzonder opbergmogelijkheden, door de hele auto. Handig, voor de retailer bijvoorbeeld of als je lange reizen gaat maken. Denk aan een roede in de laadruimte, flesjes, bakjes, laatjes, noem maar op. Bekleding straalt luxe uit met het crème geperforeerde vegan leather, het interieur en exterieur is een en al robuust en comfort. In oktober dit jaar komt ‘ie op de Europese markt. Dan meer over deze dikke 5-zitter.