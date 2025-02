Kia onthult exterieurdesign van eerste elektrische bedrijfswagens

Kia verrast vandaag met de onthulling van het exterieurdesign van de PV5 Cargo en PV5 Passenger, de eerste elektrische bedrijfswagens van het merk. Beide modellen zullen later deze maand hun wereldpremière beleven op de Kia EV Day 2025 in Tarragona, waar ook de Kia EV4 wordt onthult.

De PV5 is zeker niet zomaar een bedrijfswagen. Het is het eerste model in een reeks van PBV’s (Platform Beyond Vehicles) waarmee Kia de ambitie heeft om het concept van ruimte en mobiliteit opnieuw te definiëren. Door Kia’s EV-technologie te combineren met een modulair platform, biedt de PV5 moet dit meer flexibiliteit opleveren en om het verder te personaliseren.

PV5 Cargo voor goederenvervoer / PV5 Passenger voor personenvervoer

Kia introduceert de PV5 in verschillende varianten, waaronder de ‘Cargo’ voor goederenvervoer en de ‘Passenger’ voor personenvervoer. Tijdens de Kia EV Day 2025 zullen nog meer varianten en conversiemogelijkheden worden onthuld, waarmee Kia de veelzijdigheid van deze PV5 verder wil benadrukken.

Het ontwerp van de PV5 is opvallend, modern en oogt functioneel. Het design overstijgt zeker dat van traditionele lichte bedrijfswagens. Karim Habib, Head of Kia Global Design:De PV5 wordt aangeboden in meerdere carrosserie varianten om innovatieve oplossingen te bieden voor uiteenlopende klantbehoeften. Elke variant is ontworpen volgens onze ‘Opposites United’ designfilosofie. Elke uitvoering heeft zijn eigen, solide, gedurfde en toekomstgerichte uitstraling.

Eigentijds design wat past bij het Kia

De PV5 Cargo en PV5 Passenger delen het eigentijdse design wat zeker past bij Kia. De verlichting is geïntegreerd met de A-stijlen wat zorgt voor een mooi gestroomlijnd silhouet. De zwarte wielkastbekleding en de opvallende dorpels geven de PV5 een beetje een off-road achtige uitstraling. De PV5 Cargo heeft een meer functioneel vierkant design, ontworpen voor een maximale laadcapaciteit. De PV5 Passenger heeft net een andere profiel met o.a. een royale raampartij.

Tijdens de Kia EV Day 2025 zal Kia een update geven over hun vernieuwde elektrificatiestrategie, ook op het gebied van PBV’s. Meer informatie over het design en de productkenmerken van de PV5 worden vrijgegeven op 27 februari. De eventvideo is in begin maart te vinden op het YouTube-kanaal van Kia Worldwide.