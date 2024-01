Kia gaat speciale PBV’s leveren aan Uber-chauffeurs

Kia en Uber hebben tijdens de CES deze week in Las Vegas een memorandum of understanding (MoU) getekend. Deze nieuwe samenwerking heeft als doel om de wereldleider op het gebied van ride-hailing met speciaal ontwikkelde PBV’s te ondersteunen bij onder meer het bereiken van de doelstelling van nul-emissie in 2040.

Platform Beyond Vehicle's



De toekomstige PBV’s van Kia zijn allesomvattende mobiliteitsoplossingen waarbij op maat gemaakte elektrische voertuigen worden gecombineerd met geavanceerde software op basis van de software-to-everything strategie (SDx) van Kia. Als een Platform Beyond Vehicle gaan de PBV’s zowel bedrijven als particulieren met hun op maat gemaakte carrosserieën en interieurs een ongekende flexibiliteit en ultieme vrijheid bieden.

“PBV’s gaan een sleutelrol spelen bij het personaliseren van mobiliteit, en door samen te werken met Uber wil Kia toonaangevende technologie leveren met geavanceerde software en diensten waarmee de klantervaring verder wordt verbeterd”, zegt SeungKyu (Sean) Yoon, president en CEO, Kia Noord-Amerika en Kia Amerika. “Chauffeurs krijgen via het Uber-platform de mogelijkheid om verschillende Kia-modellen aan te schaffen met een speciaal op hen afgestemd aanbod. Hiermee stimuleren we de uitrol van elektrisch rijden en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel Kia als Uber.”

Afgestemd op de behoeften van chauffeurs



Kia gaat, als onderdeel van de nieuwe samenwerking, met de input van Uber proofs of concept, prototypes en uiteindelijk productieversies van PBV’s ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van chauffeurs die gebruikmaken van het Uber-platform.

“PBV’s gaan een sleutelrol spelen in de transformatie van mobiliteit. Deze samenwerking is een belangrijke stap binnen onze PBV-strategie die gaat bijdragen aan de ontwikkeling van geoptimaliseerde voertuigen voor zowel chauffeurs als passagiers”, zegt Sangdae Kim, hoofd van de PBV-divisie van Kia. “De samenwerking richt zich ook op de ontwikkeling van geavanceerde software en diensten, met de integratie van interactief infotainment in het voertuig en geavanceerde veiligheidstechnologie.”

Meer innovatieve oplossingen

Kia en Uber onderzoeken onder meer de mogelijkheden om de experience voor zowel chauffeurs als passagiers te verbeteren met innovatieve oplossingen zoals cabines met een gepersonaliseerde klimaat- en geluidsregeling en interactieve entertainmentsystemen.

Beide bedrijven gaan ook samen onderzoek doen naar manieren om de totale kosten van autorijden te verlagen. Er wordt onder meer gekeken naar verschillende PBV-conversies en mogelijke Battery as a Service (BaaS)-abonnementen om de initiële aanschafkosten te verlagen.

De nieuwe samenwerking levert zowel voordelen op voor Uber als voor de chauffeurs en zal ook leiden tot de uitbreiding van het Kia Flex-programma in Noord-Amerika. Kia Flex biedt Uber-chauffeurs de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden en met een uitgebreid dienstenpakket een Kia te rijden voor gebruik via het Uber-platform. Kia is voornemens om dit programma in de nabije toekomst ook in andere regio’s aan te gaan bieden.

Ook datagestuurde oplossingen

Kia wil ook met de nieuwe diagnostische en preventieve diensten van Kia Connect de operationele efficiency van Uber verder vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van datagestuurde oplossingen om mogelijke gebreken aan de auto in een vroeg stadium te detecteren of te voorkomen, waardoor onderhoudskosten en downtime worden geminimaliseerd.

De PBV-strategie van Kia, die eerder deze week op CES werd onthuld, is een meerfasig, 10 jaar lang plan dat een revolutie teweeg gaat brengen in de mobiliteitsbranche en tegelijkertijd de ambities van Hyundai Motor Group op het gebied van robotica, Advanced Air Mobility (AAM) en autonoom rijden helpt waarmaken.

Kia richt zich in de eerste fase van het plan op de introductie van een geheel nieuw, modulair voertuig, de Kia PV5. Deze PBV zal in verschillende versies worden aangeboden, waaronder de PV5 High Roof, PV5 Van, PV5 Chassis Cab, PV5 robotaxi en PV5 Pickup.