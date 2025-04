Kia PV5 WKNDR echt om helemaal gek van te worden

Milan Design Week 2025

Be happy: ook tijdens de Milan Design Week 2025, het jaarlijkse feestje in Italië dat je niet mag én niet wil missen, is het weer raak. Autofabrikanten staan er inmiddels in de rij om het allemaal nog aantrekkelijker te maken. De naam “Design Week” betekent immers dat je de registers mag opentrekken.

As said, ik ben er wel klaar mee. En helemaal met Kia. Onze Koreaanse vrienden – want dat zijn ze echt – presenteren daar een ‘Transcend Journey’. Het wordt omschreven als een meeslepende installatie over de evolutie van mobiliteit, waarbij het merk bezoekers wil laten ervaren hoe innovatieve modellen van Kia de grenzen tussen stad en natuur doorbreken.

De Kia PV5 WKNDR is géén concept maar gewoon noodzaak

De Kia PV5 WKNDR Concept was samen met de EV2 en de productieversie van de PV5 een van de blikvangers voor het Koreaanse merk in Italië. En terecht, want deze avontuurlijke uitvoering laat zien hoe Kia’s Platform Beyond Vehicle (PBV) kan worden omgevormd tot een übercoole (zo’n ding waar je meteen verliefd op wordt) outdoor-oplossing voor iedereen die wil roadtrippen en het buitenleven wil omarmen.

De WKNDR is deels zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen en innovatieve waterkrachtturbinewielen die de accu’s onderweg opladen. Binnenin vind je een modulair interieur met slimme features zoals de ‘Gear Head’, een mobiele opslag- én kookoplossing.

Voor het project ‘Transcend Journey’ werkte Kia samen met Helinox en koffiespecialist Potler. Dat resulteerde in een stijlvolle kampeerzone met ultralichte outdoor gear.

Zet ‘m gewoon in de markt, Kia

En precies daar wringt het voor mij. Hoe halen ze het bij Kia in hun hoofd om dit een ‘project’ te noemen? Dit is de ultieme camper, of hoe je ‘m ook wilt noemen. Je maakt mensen compleet krankjorum: wel laten ruiken, maar niet laten proeven.

Waarom liggen er geen orderboeken klaar om nu in te tekenen? Hoezo concept? Dit is real life. Wie wil er níét zo’n model in een wereld waarin camperontwerpers zelden worden verdacht van originaliteit?

We leven langer, gezonder en willen vaker naar buiten. Niet alleen om te ontsnappen, maar om echt te leven. Dus waarom zou de Kia PV5 WKNDR slechts een concept blijven? In een wereld waarin vrije tijd steeds waardevoller wordt, is een slimme, zelfvoorzienende camper geen toekomstvisie, maar keiharde behoefte. Kan ik al tekenen, Kia?