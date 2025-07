Kia EV5: Nieuwe elektrische SUV klaar voor de Europese weg

Compact, krachtig en gebouwd voor de Europese rijder. Kia komt met een model dat elektrisch rijden in het populaire SUV-segment opnieuw vorm moet geven. De Kia EV5 is het nieuwste lid van de elektrische familie van het merk en mikt nadrukkelijk op de snel groeiende vraag naar praktische én geavanceerde EV’s in Europa.

Ontworpen voor het dagelijks leven

De EV5 ziet eruit zoals je van een moderne SUV mag verwachten: stoer, hoekig en met een duidelijk herkenbare lichtsignatuur. Maar hij doet meer dan alleen opvallen. Kia heeft het interieur en de rijeigenschappen duidelijk afgestemd op het Europese gebruik. De achterbank kan volledig plat, waardoor er een vlakke laadvloer van twee meter ontstaat. Ideaal voor weekendtrips of grotere aankopen. De afwerking is verzorgd, met slimme opbergruimtes en duurzame materialen.

Ruim, stil en verrassend comfortabel

Binnenin voelt de Kia EV5 ruim aan. De stoelen zijn zacht, verstelbaar en bieden functies die je eerder in hogere segmenten ziet: verwarming, ventilatie en zelfs een massageoptie voor de bestuurder. Het dashboard is overzichtelijk. De drie schermen – voor navigatie, bediening en klimaat – zijn netjes samengevoegd en eenvoudig te gebruiken. De interface reageert snel en is logisch opgebouwd. Niets voelt overdadig of complex aan.