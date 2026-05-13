Jeep heeft weer een vernieuwde Avenger gepresenteerd en die is per direct te bestellen. De compacte SUV krijgt een opgefrist design, meer technologie en een bijzondere jubileumeditie ter ere van 85 jaar Jeep. De consumentenprijzen starten bij €34.995, waarbij de e-Hybrid en de volledig elektrische versie per uitrustingsniveau gelijk geprijsd zijn.

Wat er nieuw is aan de buitenkant

Het design is verfijnd maar herkenbaar. De zeven sleuven grille - het meest iconische Jeep-kenmerk - krijgt op hogere uitvoeringen LED-verlichting, geïnspireerd op de nieuwe Compass. Nieuwe 17- en 18-inch lichtmetalen velgen, aangepaste bumpers en twee nieuwe lakkleuren - Forest en Bamboo - completeren de opfrisbeurt. Een zwart dak is optioneel leverbaar. De 4xe-versie onderscheidt zich met rode verticale accenten aan de voorzijde en het Jeep Shield.

Meer technologie standaard

Twee toevoegingen vallen op. Ten eerste LED-matrixkoplampen: het systeem past de lichtbundel automatisch aan het verkeer en de snelheid aan, zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen. Ten tweede een 360°-camera: zodra je parkeert of de camera inschakelt, verschijnt een digitaal bovenaanzicht op het touchscreen. Het systeem kiest automatisch het beste perspectief en zoomniveau.

Jeep Selec Terrain en Hill Descent Control zijn standaard op alle uitvoeringen, net als full-LED-verlichting, keyless start, automatische airco en het 10,25-inch Uconnect-infotainmentsysteem met draadloze Android Auto en Apple CarPlay.

Keuze uit drie aandrijflijnen

De Avenger is leverbaar als e-Hybrid, volledig elektrisch en 4xe Hybrid. De e-Hybrid combineert een turbomotor met een 48V-systeem en elektromotor, goed voor tot één kilometer volledig elektrisch rijden bij snelheden tot 30 km/u. De volledig elektrische versie heeft een 54 kWh-batterij, laadt tot 100 kW DC en haalt een WLTP-actieradius van 400 kilometer. De 4xe Hybrid met vierwielaandrijving levert 145 pk en kan hellingen tot 40 procent op gravel overwinnen.

Het interieur

Ook van binnen is de Avenger verfijnd. Deurpanelen zijn uitgevoerd in zachter materiaal, het dashboard heeft een gewatteerd inzetstuk en de hogere uitvoeringen Altitude en Summit krijgen nieuwe premium bekleding. De bediening van het Selec Terrain-systeem is nu omlijst in rood en voorzien van een rubbercoating voor betere herkenbaarheid.

85th Anniversary Special Edition

Ter ere van 85 jaar Jeep introduceert het merk de Avenger 85th Anniversary. De jubileumeditie heeft 85th Anniversary-logo's op de spatborden, bumpers en velgen met goudkleurige afwerking, een tartanmotorkapsticker en het "85 Years of Adventure"-logo. Binnenin zijn de stoelen bekleed met tartanstof en voorzien van goudkleurige stiksels. De 85th Anniversary is gebaseerd op het uitrustingsniveau van de Altitude.

Garantie en beschikbaarheid

Op alle nieuwe Avengers geldt de Jeep Care Speciale Garantie: standaard tot 8 jaar of 160.000 kilometer, mits het onderhoud bij een erkend Jeep-dealer wordt uitgevoerd. De nieuwe Avenger is per direct te bestellen via jeep.nl. Eerste leveringen worden in september verwacht.