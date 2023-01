Jeep Avenger wint met overmacht verkiezing Auto van het Jaar 2023

De Jeep Avenger is tijdens het Autosalon van Brussel verkozen tot de Auto van het Jaar. De stoere compacte Jeep won deze competitie met een score van 328 punten en bleef daarmee ruimschoots de concurrentie de baas.

Binnen de automotive wereld is de Europese verkiezing tot de Auto van het Jaar de meest prestigieuze prijs. De jury bestaat uit 59 autojournalisten uit 23 landen binnen Europa. Gezamenlijk beslissen zij wat voor hun de meest spraakmakende, interessante en vernieuwende auto van het jaar wordt. Het is overigens de eerste keer dat deze verkiezing live plaatsvond tijdens het Autosalon van Brussel.

De zeven finalisten voor de titel Auto van het jaar 2023:

• Jeep Avenger

• Kia Niro

• Nissan Ariya

• Peugeot 408

• Renault Austral

• Toyota bZ4X/ Subaru Solterra (Is een identiek model)

• Volkswagen ID.Buzz

Jeep Avenger mag zich de Auto van het Jaar noemen

Jeep Avenger, is de eerste volledig elektrische Jeep van het Stellantis concern. De Jeep Avenger is nu al iconisch en heeft andere merken in de competitie voor auto van het jaar doen verbleken. Het is een bijzonder moment in de historie van het merk. Na de lancering van een aantal hybride uitvoeringen met als topmodel de Jeep Wrangler 4Xe Plugin-Hybrid is de Jeep Avenger de eerste auto van het merk zonder een benzinedop. De Jeep Avenger komt op de markt als een tweewiel aangedreven EV.

Uitslag Auto van het Jaar

De volledige uitslag van de verkiezing van Auto van jaar is: Jeep Avenger (maar liefst 21 keer verkozen als eerste), Volkswagen ID Buzz 241 punten, Nissan Ariya 211 punten, Kia Niro 200 punten, Renault Austral 163 punten, Peugeot 408 met 149 punten en als laatste de tweeling Toyota Bz4X/Subaru Solterra met 133 punten.