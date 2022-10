Nieuwe Jeep Avenger kan zomaar een groot succes worden

Het nieuws van de Jeep Avenger is inmiddels al wat langer naar buiten. De Avenger heeft een stekker en is 100% elektrisch. Het is de eerste geloofsbrief van het merk naar de toekomst waarin Jeep het groenste automerk ter wereld wil worden. Jeep doet dat met een auto in het z.g. B-segment. Niet dat de consument daar mee bezig is of precies hiervan op de hoogte is. Het is in ieder geval het segment waarin alle automerken veelal hun populairste modellen hebben rondrijden.

Het betekent dat Jeep de concurrentie aangaat met alle merken of juist andersom, merken krijgen er een stevige concurrent bij want Jeep is absoluut een merk om rekening mee te houden. Pikant is natuurlijk dat Jeep ook met zijn familie (geldt ook andersom) krijgt te maken. Onderhuids deelt hij nogal wat technologie met bijv. de Peugeot e-2008. Voor Stellantis allemaal goed nieuws wat in dit segment rijdt er nu nog een model met de nodige DNA van PSA rond.

Jeep is een categorie op zich Natuurlijk kun je deze Jeep weer gaan ranken op z’n accupakket, z’n range en WLTP score maar de grote vraag is of dat nog wel iets toe gaat voegen. Een paar kWh meer of minder, net als het theoretische aantal km’s waar in praktijk nu eenmaal andere cijfers uitkomen. De consument van vandaag is veel meer op zoek naar ruimte, de kosten van private-lease, of hij te leveren is en of een auto een beetje matched met hun lifestyle.



Vooral bij dat laatste is de merkbeleving van een Jeep een apart verhaal. Het merk is net als MINI een lifestyle icoon. Het enige waar Jeep zijn leven lang heeft mee heeft af te rekenen is de categorienaam. Want lang niet iedere Jeep is een Jeep.



Op de vraag wat voor auto heb jij? zit er echt een verschil in het antwoord: Ik heb een Polo klinkt toch net even anders als 'ik heb een Jeep'. (met excuses aan Volkswagen). Daar ligt de kracht van het merk en dus ook de potentie van deze nieuwe Jeep Avenger. Jeep staat immers voor stoer, vrijheid en offroad. Deze Jeep Avenger kan best off-road Het zal ongetwijfeld wel weer een topic zijn maar deze Jeep Avenger heeft geen harde off-road specificaties of techniek zoals we die kennen van zijn familieleden. Daarvoor moeten we echt nog even wachten op de Jeep Avenger 4x4 die waarschijnlijk al lang ergens aan het proefrijden is. Voor deze Avenger is het eigenlijk ook geen onderwerp, vrijwel niemand rijdt uiteindelijk echt off-road in ons kikkerlandje. Het zorgt er overigens ook voor dat de prijs van deze Jeep Avenger aantrekkelijk blijft.



Maar wie denkt dat hij off-road in Nederland niet uit de voeten kan met de Avenger hoeft daar niet over in te zitten. Met deze nieuwe voorwielaangedreven Jeep heb je wat rijmodi de keuze tussen Normal, Eco, Sport, Snow, Mud en Sand. Die teksten spreken voor zich.

Jeep Avenger lijkt heel groot maar is dat niet De 100% Europese Jeep Avenger lijkt groot, zeker op de foto’s en dat is logisch want het design van deze Avenger is in alles een echte Jeep. Let wel deze Avenger meet 4.08 meter en dat is wel degelijk 16 cm korter dan de Jeep Renegade. Het is juist de korte overhang aan de voor- en achterkant die hem zijn krachtige Jeep looks geven net as natuurlijk de beroemde 7 sleuven. Het is een groot compliment aan de designers van Jeep dat ze erin geslaagd een Jeep te ontwerpen die zeldzaam compact is maar aan merkbeleving niets heeft ingeboet. Jeep Avenger moet nog wel op zoek naar zijn doelgroep De Jeep Avenger is een opvallende verschijning. De gele introductiekleur doet daarbij wonderen. Hij zal zeker de aandacht trekken op de openbare weg. De vraag is wel wie de doelgroep gaat worden. De Jeep Avenger heeft een uitgesproken uiterlijk en lift volledig mee op het stoere imago van het merk. Wat dat betreft is deze Jeep ondanks zijn compacte afmetingen best een statement. Zijn het vooral stoere jonge vrouwen die traditioneel wel vallen voor het merk, zijn het jonge gezinnen, leaserijders die toe zijn aan eindelijk iets anders of is het ook de reclamewereld die de Avenger iconisch genoeg vinden. Ergens onderweg gaan we het zien want deze nieuwe Jeep heeft alles om zomaar een succes te worden.

Toekomstmuziek de Jeep Avenger 4x4 Natuurlijk komt er een Jeep Avenger die ook in ruw terrein moeiteloos uit de voeten kan. Jeep is het aan zijn stand verplicht ongeacht model en grootte. Daarom is er natuurlijk al een Jeep Avenger 4x4 concept. We denken alleen dat het woordje concept alleen maar een toevoeging is voor de vorm en niet voor de werkelijkheid. Die 4x4 gaat er dus komen en hoeft niemand zich zorgen te maken of de Jeep DNA nog wel bestaat.