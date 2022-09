De nieuwe Jeep Avenger, Recon en Wagoneer S, allen volledig elektrisch

Het is inmiddels 8 september 2022, de dag waarop Jeep daadwerkelijk Jeep fans, EV rijders en iedereen die toch al eens hoopte een Jeep te gaan rijden, blij maakt met de aankondiging van vier volledig elektrische modellen: de Jeep Avenger, Jeep Recon en een Jeep Wagoneer S. Nummer vier blijft nog even onder de radar. Het zijn de eerste contouren van die claim naar de markt. Jeep wil immers de wereldwijde marktleider worden op het gebied van elektrificatie, zeg maar het groenste merk ter wereld. Er zullen genoeg autoliefhebbers zijn die daar zo hun eigen gedachte over hebben. Meer dan waarschijnlijk gebaseerd op de rijke historie van het merk waarbij maximale power, noem het bruut vermogen, bij voorkeur off-road nu eenmaal voor alles ging. Maar wat is geweest komt nooit meer terug en nu zeker bij Jeep. Het is de dag waarop de keuzes al zijn gemaakt en er drie nieuwe Jeeps worden gepresenteerd. De Jeep Avenger , een naam die vooral jongeren en miljoenen filmliefhebbers moet aanspreken, de Recon, dat moet een ultieme verkenner worden en dus bruter dan een Wrangler, maar dan elektrisch en de Wagoneer S, groter dan de grootste Jeep die nu op de markt is. We kijken er naar uit.

Jeep Avenger

Jeep Avenger, zijn naam klinkt bekend en bekt lekker, bij Marvel weten ze er wel raad mee. Ooit was er echter al wel een Dodge Avenger maar buiten de naam hebben de auto’s helemaal niets met elkaar te maken. De Jeep Avenger oogt op de foto’s groot maar is in werkelijkheid een uiterst compacte SUV. En dat is een groot compliment want alleen MINI slaagt er iedere keer weer in om nieuwe modellen de volledige DNA van het merk mee te geven.



De Jeep Avenger oogt als een Jeep en is een nog steeds Jeep met 7 sleuven. Natuurlijk, het is een geheel nieuw concept, maar het is in alles een Jeep. En dat is iets wat maar weinig merken durven en kunnen waar maken. Het heeft te maken met de DNA die uniek en herkenbaar is. Jeep positioneert hem onder de Renegade, onterecht gezien als een kleine Jeep terwijl hij slechts een paar centimeter korter is als de Compass. Ook deze Jeep Avenger zal, dat mogen we aannemen, dus nog steeds een redelijk formaat krijgen.



Binnen het aanbod van Stellantis zullen genoeg media hem linken aan de Peugeot 2008-e en de Opel Mokka-e en wie weet zijn er (dat zou in ieder geval economisch wel zo verstandig zijn) onderhuids genoeg verborgen overeenkomsten, De Avenger oogt als een echte Jeep en staat sowieso op een geheel nieuw platform. Het is echter zijn onbevangen uitstraling die de Avenger een extra boost geeft. Onze ‘rangers’ zullen ook blij zijn want de nieuwe Avenger gaat richting de 400 km bereik.

De Jeep Avenger is voor het eerst te zien op 17 oktober a.s. op de Autosalon van Parijs. Dat is ook het moment dat je Jeep Avenger (First Edition) al kunt bestellen. De Avenger gaat dit jaar nog in productie in het Poolse Tichy. De marktintroductie is ergens begin 2023.