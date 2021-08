Jeep Wrangler 4xe Plugin-in Hybrid het begin van een nieuw tijdperk

Jeep is stoer en anders dan anderen. Het leuke van Jeep is dat ze ook een buitencategorie hebben. En dan bedoelen we niet een Cherokee Trailhawk of - mag het een maatje groter zijn - de Grand Cherokee. Die is tamelijk 'huge' ziet er best bruut uit maar er is nog een model, laten we zeggen het origineel of beter nog 'The mother of all Jeeps', de Jeep Wrangler. We noemen het niet voor niets het ‘origineel’, zeker als er weer eens een expert je weet te vertellen dat zijn vierwielaangedreven SUV echt wel een Jeep is ook al staat er toch duidelijk een Japans logo op. In het buitenland is dat niet anders, een Jeep Safari betekent niet automatisch dat je met een Jeep de 'bush bush' gaat verkennen. Het is wel het ultieme moment om het toch nog maar eens uit te leggen hoe dat precies zit. Ken je dat verhaal waarom niet iedere Jeep een Jeep is.

Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid En dan is het 2021, inmiddels hebben we al kennis kunnen maken met de 4xe uitvoering van zowel de Jeep Compass 4xe Plugin-Hybrid en de Jeep Renegade 4xe. Beide modellen hebben een stekker en 60 pk sterke elektromotor op de achteras. Maar het zal toch niet gaan gebeuren dat een Wrangler ook een stekker gaat krijgen.



De vraag is al verleden tijd, inmiddels is de hybride versie van de Wrangler al op de markt, genaamd Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid. In Amerika gaat het gerucht dat de Jeep natie (Jeepnation) ter plekke hyperventilatie heeft gekregen. Je gaat toch zeker niet iedere Jeep-uitvoering uitrusten met een uit de kluiten gegroeide duracell batterij? Na het plastic zakje kwam echter de glimlach want de nieuwe Wrangler 4xe is niet alleen van scratch de meest milieuvriendelijke en capabele Wrangler ooit (nog steeds uitgerust met het (Rubicon) Rock-Trac 4×4 System), hij heeft ook de meest geavanceerde aandrijflijn die ooit op een Wrangler is gemonteerd. 380 pk aan gecombineerd vermogen De nieuwe Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid doet zijn illustere voorgangers verbleken. Met 380 pk (280 kW) aan gecombineerd vermogen, een koppel van 637 Nm en een sprint van 0 naar 100 km/uur in 6.5 seconden kun je alleen maar breed glimlachen. Dit is een Wrangler die past bij deze tijd, modern, veilig, met meer comfort, duurzamer dan ooit en nog steeds dat epische uiterlijk. Net zo goed als dat je ook deze Wrangler 4xe als een technisch-Lego-model uit kan kleden met een simpel schroevendraaiertje. Wat overblijft is dezelfde Jeep, maar dan met een compleet ander uiterlijk.

Alles wat je moet weten over deze Jeep Wrangler 4xe Rubicon Laten we eerst de grootste vooroordelen even kort doornemen. Een Jeep Wrangler, die is toch stervensduur en zuipt als een malle. Zo’n zin van iemand die weliswaar nog nooit in een Jeep heeft gezeten maar er wel een mening over heeft. Laten we zeggen dat in de basis die Wrangler met ons belastingsysteem in Nederland een veel te hoge prijskaartje heeft gekregen. Het tweede is wat lastiger, want dat heeft alles te maken met de uitvoering, banden en je persoonlijke rijgedrag. Van dat gedoe zijn we dus af want het goede nieuws is dat deze veel krachtigere 4xe Rubicon namelijk aanzienlijk goedkoper is (pakweg gemiddeld zo’n 20.000 euro) dan zijn voorganger. En, dankzij het hybride systeem, rijdt hij ook echt fors voordeliger, mits je natuurlijk wel de moeite neemt om hem regelmatig op te laden. Enige Wrangler die nog te koop is in Nederland Met de komst van de Jeep Wrangler 4xe Plugin Hybrid, een mond vol zeg maar, zijn gelijk alle andere versies niet meer leverbaar in Nederland. Verstandig besluit zou je kunnen zeggen. De 4xe Hybrid is wel verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen als Sahara, 80th Anniversary en Rubicon. Wat is gebleven is dat de standaard geleverde hardtop (Sahara, 80th Anniversary) kan worden afgenomen, alle portieren kunnen worden verwijderd èn je de voorruit kunt neerklappen. Daarmee is buiten zijn toch imposante off-road mogelijkheden ook de Wrangler nog steeds een tijdloos stijlicoon en past hij zeker niet bij iedereen.

Wrangler Rubicon of Sahara Wij reden met een Wrangler 4xe Rubicon. Deze is uitgevoerd met flink uit de kluiten gewassen off-road banden en heeft een linnen dak dat volledig open kan. Heerlijk met mooi weer maar op de snelweg maken de banden en de kap nog wel wat geluid. Wat dat betreft is de Sahara uitvoering met een hardtop en andere banden (waarschijnlijk standaard) aanzienlijk rustiger. Deze uitvoering is ook weer een stukje voordeliger. Alle uitvoeringen hebben meerdere rijmodi, Hybrid, Full Electric en E-save. In het standje Full Electric blijft het een bijzondere ervaring als je deze forse Jeep muisstil in beweging brengt. Andersom is het net zo bijzonder om hem in Hybrid modus in amper 6 seconden naar de 100 km/uur te laten accelereren. Rubicon of Sahara, die keuze moet je echt zelf maken. Technologie versus beleving Bij Jeep heeft het altijd gedraaid om de beleving. En dat is nog steeds. Er in gaan zitten, er mee rijden, de bewonderende blikken van andere automobilisten, het is gewoon een ding. Een Jeep Wrangler is op en top emotie. Van de eerder genoemde Jeep natie zullen er altijd fanboys blijven voor wie het niet puur genoeg kan zijn. Zij zullen het moeten doen met vorige generaties, hoe ouder hoe liever misschien. Een Jeep Wrangler heeft vandaag een hybride aandrijfsysteem en is uitgerust met een overdosis aan technologie. Zo krijg je o.a. standaard meegeleverd LED verlichting voor en achter, een 8.4-inch Uconnect NAV touchscreensysteem en een 7 inch TFT-scherm. Buiten het standaard operating systeem heb je de extra keuze voor Apple CarPlay of Android Auto, automatisch geregelde dual zone airconditioning en blind spot monitoring. Verder beschikken alle uitvoeringen over parkeersensoren voor en achter (be happy), inclusief een achteruitrijcamera. De iets duurdere Rubicon heeft daarnaast ook nog een nieuwe front off-road camera die eigenlijk ook standaard zou moet zijn.

Thuis laden is echt aan te raden Om optimaal gebruik te maken van het hybride aandrijfsysteem (en daarmee een aanzienlijk lager brandstofgebruik) is de mogelijkheid om thuis te kunnen opladen echt aan te raden. Jeep levert heeft hiervoor een handige easyWallbox (gratis bij de first edition) die direct gebruikt kan worden met een standaard stopcontact of met een kleine ingreep kan worden geüpgrade naar een laadvermogen van maximaal 7,4 kW/uur.

Het ongeloof van een Tesla rijder Waar je in Nederland moet zoeken om wat uitdagender terrein te vinden is dat bij de oosterburen een stuk eenvoudiger. Zeker in de prachtige natuur van het Sauerland. Hier is keuze genoeg om ook de off-road capaciteiten van deze krachtige Wrangler 4xe te kunnen ervaren. Waar je bergop op rotsachtige wegen zonder enige moeite naar boven manoeuvreert en je volop kunt genieten begint de echte lol pas bij een laadpaal als je de 4xe naast een Tesla parkeert.



Nog voordat je je eerste voet op de grond zet staat een vriendelijke Nederlandse bezitter van de Tesla al naast je om uit te leggen dat deze plek alleen voor elektrische auto’s bestemd is. Het is ongeloof alom, “heeft u dat zelf gedaan’ is de vraag na enige uitleg. Een Jeep met een stekker, gekker moet het niet worden.



Verbaasde blikken zie je ook als je hem start voor een terras en met een spacy sound zachtjes weg rijdt. Je ziet de hoofdjes denken, hier klopt iets niet. Het is juli 2021, alles is anders en niets is meer zoals het ooit was en dat geldt ook de voor de nieuwste Jeep Wrangler 4xe.

Jeep Wrangler 4xe Plugin-in Hybrid het begin van een nieuw tijdperk De Jeep Wrangler Rubicon 4xe Plug-in Hybrid is samen met de nieuwe Jeep Compass 4xe en Renegade het begin van een nieuw tijdperk voor Jeep. Alle modellen krijgen die stekker en een krachtige accu, worden een stuk energiezuiniger, groener en zijn voorzien van nog meer luxe en technologie. Die stekker zorgt tevens voor meer power en een aanzienlijk lager brandstofverbruik. Wat niet veranderd is het stoere imago van het merk. Dat zal nooit veranderen. Jeep is een keuze, een stukje lifestyle en heel veel beleving. En dat laatste zal gelukkig nooit veranderen.