Jeep toont eerste kiekjes van een volledig elektrische… Jeep

Jeep is natuurlijk al bijna 80 jaar dé terreinwagen van het eerste uur. Dat blijkt alleen al uit de naam, General Purpose vehicle, afgekort GP (Dzjie Pie) en zo verbasterd tot Jeep. Vroeger, maar ook deels nu nog, stonden Jeeps naast hun off-road capaciteiten vooral ook bekend vanwege de enorme, Amerikaanse, benzinemotoren. Een 7+ liter achtcilinder was geen uitzondering en jarenlang was iets kleiners dan een 4+ liter zescilinder nauwelijks verkrijgbaar. Jeeps moesten (en moeten) ‘ronken’ en eigenaren maakten zich zelden druk om het verbruik, zelfs toen de benzineprijzen ook in het thuisland van Jeep de grens van 50 cent per liter doorbrak.

Een Jeep EV

Misschien is het wel daarom dat Jeep anno 2022 nog niet heel erg veel met elektrische motoren heeft. Natuurlijk, we kennen in middels de 4xe modellen van de Wrangler, Compass, Renegade en zelfs de ultra-robuuste Rubicon, maar een volledig elektrisch aangedreven Jeep is er nog niet. Nog… want daar gaat in 2023 verandering in komen, zo heeft Jeep zelf deze week laten doorschemeren.



De eigenaar van Jeep, Stellantis, toonde namelijk de eerste foto’s van een volledig elektrisch aangedreven Jeep die volgend jaar in de showrooms moet verschijnen. Hoe die Jeep gaat heten en welke technische details hij heeft? Daarover wil Stellantis nog niets melden. Vooralsnog gaat het ook maar om 1 foto.