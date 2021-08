Werken op en in de Jeep Wrangler Rubicon 4xe

Sinds een aantal maanden stort ik mij regelmatig in de wereld van mobiel werken. En dan bedoel ik dus werken onderweg, in de auto. Onlangs was ik met een Jeep Wrangler Rubicon op pad in het Sauerland. Grotendeels voor de fun, maar er moest ook af en toe gewerkt worden. Nu wil natuurlijk het geval dat je met een Jeep over het algemeen niet op de meest gewone plekken vertoefd. Daarom koos ik er ook voor niet ‘gewone’ werkplekken in, of beter gezegd, op en rondom deze Jeep.

De ultieme 'outdoor' Jeep De Wrangler Rubicon is een robuuste bak, dat straalt deze Jeep aan alle kanten uit. Het is een ‘outdoor vehicle’. Gemaakt voor fun ‘off the beaten track’. Geen auto om met je laptop op de voorstoel of achterin te gaan zitten. Ja, helemaal achterin misschien, met de benen in de open lucht. Als ik ergens op een parkeerplaats of bij een fraaie plek in de natuur in een auto zit te werken, dan krijg ik wel eens vreemde blikken van voorbij lopende of rijdende mensen. Met deze Jeep gingen al die blikken naar de auto zelf. Ik werd nauwelijks opgemerkt. Op zich wel te begrijpen, want de Jeep Wrangler Rubicon is een bijzondere verschijnen. Groot is anders. Deze is huge, een beest van een bak en niet te missen.

De Wrangler werkplek Maar goed, ik heb tijdens mijn verblijf in het Sauerland elke dag een of twee uurtjes in, op en rond de Jeep gewerkt. Het grootste voordeel daarbij, behalve het goede weer, was toch wel het feit dat deze Wrangler door zijn afmeting genoeg werkplekken biedt. Ook niet onhandig was de 230v aansluiting die standaard, tussen de voorstoelen bij de achterbank, zit. Daarmee kon ik mijn laptop lekker snel opladen. Zoals gezegd, deze Jeep is een avontuurlijke auto. Daarom koos ik voor niet alledaagse werkplekken. Hij is robuust genoeg om lekker op de motorkap te gaan zitten met je laptop. Ok, je kunt dan het beste een parkeerplekje in de schaduw opzoeken om niet te veel last te hebben van de zon. Bovendien is het verstandig ervoor te zorgen dat de Wrangler een beetje recht staat, en niet op een helling.

Kun je niet in de schaduw zitten, dan is de kofferbak van de Wrangler ook een prima werkplek. Dan zit je zelf met de laptop binnen, beschut voor de zon, terwijl je benen ‘buiten boord’ hangen voor het ‘outdoor-gevoel’. Op onze route kwamen we tot slot nog een paar tipi’s tegen. Daar heb ik ook heerlijk relaxed kunnen werken. Zonder vredespijp… Werken, maar dan anders. Het Sauerland: een plek voor thrillseekers Het Sauerland stond tientallen jaren vooral bekend als een skigebied dat voor Nederland bovendien lekker dichtbij ligt; nog geen vijf uurtjes rijden vanuit de Randstad. Tegenwoordig is er in de zomer ook meer dan genoeg te doen.

Het gebied rondom Winterberg en Willingen is een walhalla geworden voor mountainbikers, hikers en thrillseekers. Je vindt er honderden routes, paden, uitdagende heuvels, klim- en klauterparken en ziplines waarmee je in een nagenoeg vrije val de bergen af zeilt. En natuurlijk een paar skischansen, waarvan de Mühlenkopfschanze bij Willingen het meest in het oog springt. Elk jaar worden daar diverse wereldbekerwedstrijden georganiseerd. Helaas mochten we daar niet met de Jeep naar beneden. Nou ja, helaas? Misschien was het wel beter ook, voor zowel ons als de Wrangler Rubicon ;)