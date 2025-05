Nieuwe Jeep Compass: volledig vernieuwd, elektrisch en klaar voor elk terrein

Jeep heeft de volledig vernieuwde Compass onthuld, gebouwd op het STLA Medium-platform van Stellantis. De SUV is direct te bestellen in e-Hybrid en Full Electric-uitvoeringen, beide vanaf € 44.995.

De nieuwe generatie Compass laat zien dat Jeep volop inzet op elektrificatie, zonder in te leveren op de robuuste uitstraling en offroad-capaciteiten waar het merk bekend om staat. De SUV komt beschikbaar met drie aandrijfopties: e-Hybrid (145 pk), Plug-in Hybrid (195 pk) en Full Electric, waarvan de krachtigste vierwielaangedreven versie maar liefst 375 pk levert.

Elektrisch rijden zonder compromissen

De volledig elektrische Compass komt in meerdere uitvoeringen. De eerste variant heeft 213 pk, voorwielaandrijving en tot 500 km actieradius. Later volgt een versie met vierwielaandrijving en tot 650 km rijbereik. Dankzij DC-snelladen tot 160 kW laad je de accu van 20% naar 80% in slechts 30 minuten.

Dankzij een geavanceerde elektromotor op de achteras, een 14:1-reductor en 3.100 Nm koppel op de achterwielen blijft de Compass ook in zwaar terrein in beweging, zelfs als de voorwielen volledig grip verliezen.

Fabio Catone, Head of Jeep in Europa: “De nieuwe Jeep Compass weerspiegelt de vooruitstrevende filosofie van ons merk. Hij laat zien dat wij niet alleen willen voldoen aan de marktvraag van vandaag, maar ook inspelen op de kansen van morgen. De Compass is de ultieme uiting van Jeep’s robuustheid en prestaties. Tegelijkertijd biedt hij slimme oplossingen die onze toewijding aan elektrificatie en duurzaamheid aantoont. Hij is ontworpen voor outdoor-avonturen, maar net zo geschikt voor dagelijks gebruik. Daarmee is de nieuwe Compass een krachtig bewijs van ons voortdurende streven naar innovatie en veelzijdigheid, afgestemd op de uiteenlopende behoeften van wereldwijde klanten.“