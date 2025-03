De nieuwe Jeep Compass beleeft zijn wereldpremière in Europa

Na een teaser van de volledig nieuwe Jeep Compass, is er nu bekendgemaakt dat dit voorjaar de wereldwijde onthulling in Europa plaats zal vinden. De Europese productie van de nieuwe Compass, gebouwd op het STLA Medium-platform, ligt nog steeds op schema. Die start dit jaar in het Italiaanse Melfi. Bij deze fabriek zijn ook de eerste beelden van de volgende generatie Compass gemaakt.

Nieuwe Jeep Compass

De nieuwe Jeep Compass zal een uitgebreid aanbod aan aandrijflijnen bieden: e-Hybrid, Plug-in e-Hybrid en volledig elektrische versies. Vierwielaandrijving is beschikbaar op een aantal uitvoeringen. Ongeacht de gekozen aandrijflijn biedt de Compass de van Jeep bekende capaciteiten, de beste prestaties in zijn klasse en geavanceerde technologie.