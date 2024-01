Verbeterde Jeep Avenger krijgt een e-Hybrid uitvoering

Er was nogal wat gejank dat hij niet de specs had van de woeste trailhawks die over je huis heen kunnen rijden. Alsof je met zo’n compacte Avenger in Nederland in de bossen tussen die levensgevaarlijke wolven ieder weekend gaat zitten barbecue-en. Nope, keurig 100% elektrisch, net zoals zijn broertjes en zusjes van Stellantis, want er rijden er nogal wat rond die technisch nagenoeg 1:1 zijn.

Jeep Avenger, de auto van het jaar . Het was een prachtige winnaar, Jeep . het merk met de 7 sleuven krijgt een stekker en wordt volledig elektrisch. Vooral dat bijzondere feit maakte de Avenger tot de onbetwiste winnaar met een overdosis aan voorkeurstemmen. Compact, stoer en dapper en geen 4x4 aandrijving. Maar daar komen we graag nog even op terug.

Jeep Avenger e-Hybrid aka mild-hybrid

Jeep-minded als dat ik zelf ben, had ik wel verwacht de Avenger heel veel op straat te gaan zien. In zijn segment, of hoe je het ook wilt noemen, is het echt een van de leukste, of gewoon de leukste van het stel. Compact, stoer en dapper maar dat staat hierboven al en verkrijgbaar in twee smaken. Volledig elektrisch of met een 1.2 benzinemotor.

Precies die leuke elektrische Jeep krijgt gezinsuitbreiding want Jeep presenteert nu met de Jeep Avenger e-Hybrid, een derde uitvoering in de vorm van mild-hybrid met innovatieve MHEV-technologie. (zie verderop in de tekst).

De aandrijflijn van de nieuwe Jeep Avenger e-Hybrid biedt de mogelijkheid om bij lagere snelheden volledig elektrisch te rijden. Deze aandrijflijn bestaat uit een 1.2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 74 kW (100 pk) en 205 Nm koppel. De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een zestraps e-DCT6-automaat met dubbele koppeling. In de transmissie is een elektromotor van 21 kW en 55 Nm geïntegreerd die wordt gevoed door een 48V-batterij.

Jeep Avenger e-Hybrid in EV-Modus

In de EV-modus, actief bij snelheden tot 30 km/u, kan de Avenger e-Hybrid tot één kilometer volledig elektrisch rijden. Om extra brandstof te besparen, schakelt de benzinemotor ook uit als het gaspedaal wordt losgelaten en bij ritten bergafwaarts. Geavanceerde techniek zorgt ervoor dat er een naadloze en bijzonder stille overgang is tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor.

e-Creeping, e-Queueing, e-Parking en andere e-situaties

Het elektrische vermogen van de Avenger e-Hybrid komt ook van pas voor de e-creeping-functie (dat klinkt als horror), waardoor een reeks korte voorwaartse bewegingen mogelijk is zonder input van het gaspedaal, wat gunstig is in situaties zoals files (e-queueing). De Avenger e-Hybrid kan ook 100% elektrisch geparkeerd worden (e-parking). Duidelijk is dat de e-marketing afdeling hier nogal wat e-input heeft bedacht om alles duidelijk te maken. Wat er werkelijk staat is dat in vrijwel alle e-situaties waar de snelheid nihil is, alleen gebruik wordt gemaakt van de elektromotor.

De elektromotor van het MHEV-systeem ondersteunt niet alleen de benzinemotor, maar fungeert ook als generator om de 48V-batterij op te laden tijdens het remmen en uitrollen. Dankzij deze zelfladende technologie hoeft de Avenger e-Hybrid niet bij een laadpunt te worden opgeladen. Het principe van een mild-hybrid systeem wat ook nogal wat brandstof kan schelen.