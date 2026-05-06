Wil je heel graag een keer een ritje doen in een robotaxi, maar niet ver vliegen om dat te kunnen doen? Er rijden nu robotaxi's rond die je ook echt zelf kunt boeken op maar 2 uur vliegen van Nederland. Het gaat om de plaats Zagreb in Kroatië. De uitbater is Verne, een bedrijf dat samenwerkt met Uber en het Chinese Pony.ai.

Verne

Het is in China en in de Verenigde Staten de gewoonste zaak van de wereld dat er robottaxi's rondrijden. In Europa nog niet. Ja, we hebben al Waymo's gezien in Londen, maar die worden momenteel alleen nog getest. Ze worden eind dit jaar officieel in gebruikgenomen in die hoofdstad. De hoofdstad van Kroatië is nu echter de winnaar: dat heeft nu 10 zelfrijdende taxi's in de omloop die een selecte groep mensen kan gebruiken. Wel is het stiekem nog steeds een test: je kunt wel een ritje maken, maar er zit nog wel een menselijke safety operator achter het stuur.

Die persoon grijpt alleen in als het nodig is, maar dat schijnt tot nu toe zelden te zijn gebeurd. Eind van het jaar is de menselijke chauffeur niet meer nodig. In ieder geval roept Zagreb mensen nu op om zichzelf op de wachtlijst te zetten, zodat ze toegang kunnen krijgen tot de app.

Wij hebben recent in een Waymo gezeten in San Francisco en het is toch een bijzondere gewaarwording in zo'n robottaxi. Nu is dat in San Francisco eigenlijk vooral omdat de wegen zo stijl zijn, dat je totaal geen overzicht hebt. Verder is het een bijzonder gezicht om allemaal auto 's in de stad te zien rijden (en ook nog op hoog tempo) zonder dat er een echte, menselijke chauffeur inzit. Waymo's lijken nog wel een stukje duurder te zijn dan Uber, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van opschalen.

Wel moet je om een zelfrijdende taxi te gebruiken de bijbehorende app hebben, wat niet altijd lukt als je uit een ander land komt. Toch verwachten we met Verne geen grote problemen, omdat het ook in de EU is. Mocht je dus nog een citytripbestemming zoeken en nieuwsgierig zijn van aard, dan weet je waar je naartoe kunt gaan.