Kia en NVIDIA werken samen aan autonoom rijden: van rijhulp tot robotaxi

Tech in Asia31 mrt , 10:40doorJeroen de Hooge
Kia gaat de AI-technologie van NVIDIA inzetten om zijn auto's zelfstandiger te maken - van slimme rijhulpsystemen tot volautomatische robotaxi's.
Kia en NVIDIA hebben hun strategische samenwerking uitgebreid. Het doel: de ontwikkeling van autonome rijtechnologie versnellen, van Level 2 rijhulpsystemen tot en met Level 4 robotaxidiensten. De basis is het NVIDIA DRIVE Hyperion-platform, waarop Kia een schaalbare architectuur voor autonoom rijden bouwt.

Wat gaan ze precies doen?

De samenwerking draait om drie concrete pijlers. Ten eerste het verzamelen van real-world rijdata via Kia's eigen wagenpark - want autonoom rijden leer je vooral door echt te rijden. Ten tweede het trainen en optimaliseren van AI-modellen op basis van die data. En ten derde het implementeren en valideren van die modellen in productievoertuigen.
Kia combineert hiervoor zijn eigen SDV-architectuur (Software Defined Vehicle) met het NVIDIA DRIVE Hyperion-platform. Het idee is dat de auto's continu leren van echte rijomstandigheden, waardoor de AI-modellen steeds beter worden. Wie de beste data heeft, wint in dit speelveld — dat is de gedachte achter de aanpak.

Van rijhulp tot robotaxi

De samenwerking dekt een breed spectrum. Aan de ene kant gaat het om geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) in gewone productiemodellen die Kia aan consumenten verkoopt. Aan de andere kant werkt de Hyundai Motor Group - waar Kia deel van uitmaakt - via de joint venture Motional aan Level 4 robotaxidiensten. Daarbij rijdt de auto volledig zelfstandig, zonder menselijk ingrijpen.
NVIDIA levert daarvoor niet alleen de rekenkracht, maar ook de dataplatforms en AI-technologie. Kia wil alle verzamelde rijdata samenvoegen in één uniforme leeromgeving, zodat de ontwikkeling van autonoom rijden sneller en gestructureerder kan verlopen.

Autonoom rijden

De race om autonoom rijden is volop aan de gang. Tesla, Waymo en Chinese spelers als Huawei en BYD investeren fors. Voor Kia is deze samenwerking een manier om technologisch bij te blijven zonder alles zelf te hoeven ontwikkelen - terwijl het merk tegelijkertijd inzet op eigen AI-modellen als langetermijnstrategie.

Lees ook

Kia en NVIDIA bouwen samen aan AI-fabriek in Zuid-KoreaKia en NVIDIA bouwen samen aan AI-fabriek in Zuid-Korea
Uber zet robotaxi’s in op straat: autonoom rijden wordt praktijkUber zet robotaxi’s in op straat: autonoom rijden wordt praktijk
DeepRoute.ai laat in München zien dat autonoom rijden dichterbij is dan ooitDeepRoute.ai laat in München zien dat autonoom rijden dichterbij is dan ooit
Kia EV5: Nieuwe elektrische SUV klaar voor de Europese wegKia EV5: Nieuwe elektrische SUV klaar voor de Europese weg
Nieuwe Kia’s worden sociaal symbool. En zo zit datNieuwe Kia’s worden sociaal symbool. En zo zit dat
leapmotor munchen

Chinees automerk opent designcentrum in Europa - en dat zegt genoeg

Tech in Asia
23 maart 2026
honor-robot-phone

Honor maakt een smartphone met een echte gimbal - en hij danst ook nog

Tech in Asia
10 maart 2026
Huawei-AI

Huawei toont AI-netwerken en 6G-voorbereiding op MWC 2026

Tech in Asia
04 maart 2026
AI china

China opent de aanval in de AI-agent race met Doubao 2.0

Tech in Asia
14 februari 2026

doorJeroen de Hooge

