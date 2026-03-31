Kia gaat de AI-technologie van NVIDIA inzetten om zijn auto's zelfstandiger te maken - van slimme rijhulpsystemen tot volautomatische robotaxi's.

Kia en NVIDIA hebben hun strategische samenwerking uitgebreid. Het doel: de ontwikkeling van autonome rijtechnologie versnellen, van Level 2 rijhulpsystemen tot en met Level 4 robotaxidiensten. De basis is het NVIDIA DRIVE Hyperion-platform, waarop Kia een schaalbare architectuur voor autonoom rijden bouwt.

Wat gaan ze precies doen?

De samenwerking draait om drie concrete pijlers. Ten eerste het verzamelen van real-world rijdata via Kia's eigen wagenpark - want autonoom rijden leer je vooral door echt te rijden. Ten tweede het trainen en optimaliseren van AI-modellen op basis van die data. En ten derde het implementeren en valideren van die modellen in productievoertuigen.

Kia combineert hiervoor zijn eigen SDV-architectuur (Software Defined Vehicle) met het NVIDIA DRIVE Hyperion-platform. Het idee is dat de auto's continu leren van echte rijomstandigheden, waardoor de AI-modellen steeds beter worden. Wie de beste data heeft, wint in dit speelveld — dat is de gedachte achter de aanpak.

Van rijhulp tot robotaxi

De samenwerking dekt een breed spectrum. Aan de ene kant gaat het om geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) in gewone productiemodellen die Kia aan consumenten verkoopt. Aan de andere kant werkt de Hyundai Motor Group - waar Kia deel van uitmaakt - via de joint venture Motional aan Level 4 robotaxidiensten. Daarbij rijdt de auto volledig zelfstandig, zonder menselijk ingrijpen.

NVIDIA levert daarvoor niet alleen de rekenkracht, maar ook de dataplatforms en AI-technologie. Kia wil alle verzamelde rijdata samenvoegen in één uniforme leeromgeving, zodat de ontwikkeling van autonoom rijden sneller en gestructureerder kan verlopen.

