Chinese merken komen niet alleen meer verkopen. Ze komen bouwen.

De opmars van Chinese automerken in Europa is al een tijdje bezig. Eerst kwamen ze met scherpe prijzen en verrassend goede techniek.

Nu zetten ze een volgende stap. Leapmotor heeft officieel een innovatiecentrum geopend in München. En dat is geen marketingstunt, maar een duidelijke strategische keuze.

Dit gaat niet over export, maar over invloed

Tot nu toe lag de focus van Chinese EV-merken in Europa vooral op het exporteren van auto's. Wat Leapmotor nu doet, is anders.

Het merk wil auto's ontwikkelen mét Europa, niet alleen vóór Europa. Het nieuwe centrum in Schwabing-Freimann - een van de meest dynamische districten van München op het gebied van cultuur, technologie en automotive - fungeert als creatieve hub. Design, engineering en productontwikkeling worden dichter bij de markt gebracht waar Leapmotor wil groeien.

Het is het eerste innovatiecentrum dat Leapmotor buiten China opent. En het markeert volgens het merk zelf de overgang van productexport naar internationale productontwikkeling.

München is geen toeval

De locatie zegt alles. München is het hart van de Duitse auto-industrie. BMW, Audi, gerenommeerde designstudio's en een dichte concentratie van engineeringtalent - alles zit daar.

Door zich daar te vestigen, koopt Leapmotor geen gebouw. Het koopt toegang tot kennis, ervaring en smaak. En dat is precies wat nodig is om serieus genomen te worden in het premiumsegment.

Van Chinese techniek naar internationale smaak

Tijdens de opening lichtte Yu Shuyue, hoofd van het Global Design Center van Leapmotor, de nieuwe designvisie toe aan de hand van de B03X - een SUV die een nieuwe maatstaf moet zetten voor voertuigen van wereldklasse.

Het model is gebaseerd op wat Leapmotor zelf omschrijft als 'technological natural aesthetics 2.0': een combinatie van Chinese technologie en een wereldwijd aansprekende esthetiek. De kernwaarden van het design - puurheid, balans, textuur en warmte - moeten voortaan ook in nauwe samenwerking met Europese designers verder worden ontwikkeld.

Klinkt marketingachtig, maar de bedoeling is duidelijk: minder functioneel, meer emotie.

Design wordt het nieuwe strijdveld

Waar Chinese merken eerst vooral concurreerden op prijs en technologie, verschuift de strijd nu.

Design, merkbeleving en uitstraling worden steeds belangrijker. Leapmotor laat zien dat het die omslag serieus neemt - niet met woorden, maar met een vaste vestiging in het hart van de Europese auto-industrie.

Europa blijft belangrijker dan ooit

Deze stap onderstreept hoe belangrijk Europa is geworden voor EV-merken. Niet alleen als afzetmarkt, maar als plek waar merken zich moeten bewijzen.

Leapmotor International - een joint venture tussen Stellantis en Leapmotor, met hoofdkantoor in Amsterdam - begon zijn Europese activiteiten pas in september 2024. Het innovatiecentrum in München is daarmee een opvallend vroege en ambitieuze zet.

Dit is geen bijzaak, maar een signaal

Leapmotor opent geen designcentrum omdat het kan. Het doet het omdat het moet.

Wie in Europa wil winnen, moet hier begrijpen hoe mensen denken, kijken en kiezen. En dat lukt niet vanuit China alleen.