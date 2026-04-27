De techoorlog tussen de Verenigde Staten en China dwingt AI-bedrijven overal ter wereld tot het maken van keuzes: welke kant kies je? Singapore kiest geen kant - en dat is precies waarom het land zo snel uitgroeit tot dé uitvalsbasis voor AI-bedrijven die in beide markten willen opereren.

Tussen twee vuren

De spanning voor techbedrijven is concreet. China verplicht bedrijven om data op verzoek af te staan, wat buitenlandse partijen ongemakkelijk maakt. Aan de andere kant houdt een onvoorspelbare Amerikaanse overheid investeerders op scherp.

Daar komt bij dat Trumps aanpak van H-1B-visa's het aantrekken van internationaal talent naar de VS steeds moeizamer maakt. Het visumproces is onvoorspelbaarder geworden, met langere doorlooptijden, strengere screening en hogere kosten - een probleem voor startups en middelgrote AI-bedrijven die afhankelijk zijn van wereldwijd talent.

Singapore als uitweg

Singapore speelt hier slim op in. Het land heeft een speciaal visum voor AI-talent geïntroduceerd en biedt belastingvoordelen voor bedrijven die intellectueel eigendom er registreren. Het resultaat: een instroom van bedrijven uit zowel het oosten als het westen.

De praktijk: Huang Lin, oprichter van Link-da, een dienstverlener voor bedrijfsregistraties, hielp sinds 2024 al zo'n 50 Chinese AI-gerelateerde bedrijven zich in Singapore te vestigen. Werkvergunningen worden soms binnen drie dagen goedgekeurd.

Chinese AI-bedrijven hebben bovendien een extra reden om naar Singapore te trekken: afstand scheppen van politieke vooroordelen. De uitstroom van Chinese techstartups wekt de indruk dat Chinese AI-bedrijven alleen internationale aandacht krijgen als ze buiten China opereren. AI-agent startup Manus is het bekendste voorbeeld - vertrokken uit China, gevestigd in Singapore, en inmiddels overgenomen door Meta.

Strategische ambitie

Singapore positioneert zichzelf als een neutraal platform waar bedrijven AI kunnen ontwikkelen en inzetten op een manier die transparant en internationaal interoperabel is. De stad-staat heeft daarvoor ook financieel ingezet: de overheid heeft meer dan S$1 miljard toegezegd voor AI-onderzoek en talentontwikkeling tot 2030.

De combinatie van politieke neutraliteit, snelle bureaucratie en strategische ligging midden in Azië maakt Singapore tot een logische keuze voor bedrijven die niet willen kiezen tussen Washington en Peking - maar wel in beide markten willen meespelen.