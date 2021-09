Eerste robocops gaan patrouilleren in Singapore

Toen in 1987 de film Robocop van Paul Verhoeven in de bioscoop verscheen zullen nog maar weinig mensen gedacht hebben dat robotagenten ooit ook daadwerkelijk op straat zouden verschijnen. Inmiddels weten we wel beter. In de zorg zijn robots, met namen als Sara en Tessa, al redelijk ingeburgerd. In Singapore wordt op dit moment de volgende stap gezet op weg naar de robotagent.

Xavier, de robot BOA

Daar is deze week een experiment gestart met robot Xavier, een robot die als een soort BOA toeziet op (kleine) overtredingen. Op het moment dat Xavier een overtreding constateert, dan geeft hij de overtreder een waarschuwing om, zoals de fabrikant zegt, hem of haar op te voeden en het ongewenste gedrag af te schrikken.

De komende drie weken worden twee Xaviers getest in de wijk Toa Payoh Central. Zij gaan onder andere toezien op overtredingen zoals illegale straatverkoop, roken op plekken waar dat verboden is, verkeerd geparkeerde fietsen, rijden op fietspaden en samenscholingen van meer dan vijf personen.