China is van plan om robots een soort burgerservicenummer mee te geven. Op die manier heeft elke humanoïde robot een persoonlijke identificatiecode. China kan dat uiteraard alleen afdwingen op humanoïde robots die in eigen land zijn geproduceerd, maar aangezien dat nog altijd de meeste robots ter wereld zijn, is het toch een flink systeem.

Een identificatiecode voor robots

China wil robots een identificatiecode geven om op die manier robots beter te kunnen beheren en tegelikertijd een standaardisatie neer te zetten in de wereld van AI. Het wordt ook wel het 'uitgebreide serviceplatform voor het beheer van de levenscyclus van humanoïde robots' genoemd. Het is alleen bedoeld voor tweebenige robots die door AI worden bestuurd, maar dat zijn inmiddels zo ongeveer alle mensachtige robots.

Het is een model van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, dat een speciale Humanoid Robotics and Human Intelligence Standardization Committee heeft aangesteld om dit alles uit te voeren. De codes kunnen worden gebruikt gedurende het hele leven van de robot en daarbij gaat het van de productie tot aan het recyclen van de robot. China hoopt hiermee de risico's te beheersen nu deze markt zo snel groeit.

Chinese robots krijgen een nummertje

Het gaat om een ID-code die uit een tweecijferige landcode bestaat, een viercijferige fabrikantcode en een zescijferige productcode. Daarnaast komt er ook nog een 17-cijferig serienummer bij om een uniek apparaat aan te geven. Inmiddels zijn er 100 robotmakers in China die met dit systeem werken. De code is al te vinden op 28.000 robots en 200 verschillende modellen. En dat is sowieso een aantal om even goed bij stil te staan, want waar wij vooral nog kijken naar videootjes van dansende robots en whatever de Boston Dynamics-robots nu weer kunnen, wordt er ondertussen op grote schaal geproduceerd. Hele legers aan robots komen er van de band.

We zien ze nog niet echt in het straatbeeld, maar in fabrieken worden er steeds meer robots aangesteld. Vorige week was er een man die met zijn humanoïde robot wilde reizen en zelfs een ticke voor het apparaat had gekocht, waarna hij werd geweigerd. Volgens de airline was het omdat de robot gevaarlijke lithium-ion-batterijen gebruikt om te functioneren, maar volgens de robotmaker was deze robot gewoon volgens de regels aan boord.

Uiteindelijk heeft de luchtvaartmaatschappij natuurlijk het laatste woord, maar al die robots die momenteel worden gemaakt zullen dus wel steeds vaker in het straatbeeld -en dus potentieel ook het vliegtuig- te zien zijn. Reden voor de Chinezen om duidelijker te maken met welke robot je precies te maken hebt, want wie weet waar het nog heen gaat met deze tweebenigen?