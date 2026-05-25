Huawei werkt aan nieuwe generatie chips ondanks zware sancties

Terwijl de Verenigde Staten nog altijd China proberen af te remmen met steeds strengere chiprestricties, komt Huawei met een opvallend antwoord. Het Chinese technologiebedrijf presenteerde deze week een compleet nieuwe aanpak voor chipontwikkeling die minder afhankelijk moet zijn van de allermodernste productiemachines.

De technologie heet Tau Scaling en werd onthuld tijdens het internationale IEEE ISCAS-congres. Volgens Huawei kan deze aanpak uiteindelijk prestaties mogelijk maken die vergelijkbaar zijn met extreem geavanceerde chipprocessen van rond de 1.4 nanometer - zonder volledig afhankelijk te zijn van de nieuwste EUV-machines waar Chinese bedrijven momenteel nauwelijks toegang toe hebben.

Dat maakt dit veel meer dan een technisch experiment. Het is opnieuw een signaal dat China alternatieve routes zoekt in de wereldwijde chipoorlog.

Niet kleiner, maar slimmer

Decennialang draaide de chipindustrie vooral om één ding: kleinere transistors. Hoe kleiner de componenten op een chip, hoe sneller en efficiënter computers worden. Dat principe staat bekend als Moore’s Law.

Maar juist daar zit momenteel het probleem voor China. Door exportrestricties vanuit de VS kunnen Chinese bedrijven veel moeilijker beschikken over de meest geavanceerde chipmachines van onder meer ASML. Daardoor wordt het lastiger om dezelfde miniaturisatie te bereiken als bedrijven als TSMC of Samsung Electronics.

Huawei lijkt nu te zeggen: misschien hoeft kleiner niet langer de enige weg vooruit te zijn. Met Tau Scaling verschuift de focus namelijk meer richting:

datastromen binnen chips

efficiëntere signaalroutes

nieuwe architecturen

slimme systeemoptimalisatie

Een belangrijk onderdeel daarvan is iets wat Huawei “LogicFolding” noemt. Daarbij worden chiponderdelen anders georganiseerd om prestaties en efficiëntie te verbeteren zonder puur afhankelijk te zijn van transistorverkleining.

Huawei zoekt nieuwe route rond sancties

De timing van de aankondiging is opvallend. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Huawei werd het bedrijf jarenlang gezien als een speler die technologisch zwaar was teruggeworpen.

Toch wist Huawei de afgelopen jaren meerdere keren te verrassen. Vooral met zijn eigen Kirin-processors liet het bedrijf zien dat het ondanks beperkingen nog steeds competitieve chips kan ontwikkelen.

Nu probeert Huawei die strategie verder uit te bouwen. Volgens het bedrijf verschijnen de eerste Kirin-chips met elementen van de nieuwe architectuur mogelijk al later dit jaar. Daarmee wil Huawei minder afhankelijk worden van technologische routes die momenteel grotendeels gecontroleerd worden door Amerikaanse en Europese spelers.

De chipindustrie verandert sneller dan verwacht

Interessant is dat Huawei niet de enige partij is die zoekt naar alternatieven voor klassieke schaalverkleining. Ook bedrijven als AMD, Intel en NVIDIA investeren steeds meer in:

chiplets

advanced packaging

AI-optimalisatie

nieuwe interconnect-technologieën

De industrie begint namelijk tegen fysieke grenzen aan te lopen. Chips nóg kleiner maken wordt extreem duur en technisch steeds ingewikkelder. Daardoor verschuift innovatie langzaam van “meer transistors” naar slimmer ontworpen systemen. Huawei probeert zichzelf nu nadrukkelijk binnen die nieuwe generatie chipontwikkeling te positioneren.

Meer dan alleen technologie

De aankondiging laat ook zien hoe belangrijk chips inmiddels geopolitiek zijn geworden. Waar chipontwikkeling vroeger vooral draaide om consumentenelektronica en snellere smartphones , zijn halfgeleiders nu uitgegroeid tot strategische infrastructuur voor:

AI

defensie

cloudcomputing

telecom

autonome systemen

Dat maakt elke technologische doorbraak direct onderdeel van de bredere machtsstrijd tussen China en het Westen. En precies daarom wordt deze nieuwe Huawei-strategie internationaal zo aandachtig gevolgd.