​Ook Oppo gaat z’n eigen chips maken: is dat wel zo handig?

De ene na de andere smartphonemaker neemt het heft in eigen hand: Apple, Google, Samsung en Xiaomi maken hun eigen chips en nu sluit Oppo zich daarbij aan. Gelukkig zijn chipmakers hun eigen business al aan het uitbreiden naar bijvoorbeeld datacenters, maar waarom besluiten al die smartphonemakers het eigenlijk zelf te doen. Is dat wel zo slim? Eigen chips maken De belangrijkste reden voor smartphonemakers om hun eigen chips te maken, dat is om meer controle te krijgen over onderdelen en niet meer zo afhankelijk te zijn van de MediaTeks en Qualcomms van deze wereld. Op zich heel verstandig, want zoals we in ons artikel over Google Tensor al schreven, heeft een smartphonemaker nu meer handvatten om chips te maken die perfect passen bij de toestellen die ze maken. Er zijn geen ingewikkelde contracten meer nodig, minder mensen hoeven geheimen te bewaren en het bedrijf hoeft geen geld meer uit te geven aan licenties om andermans chips te mogen gebruiken.

Alles in eigen beheer Het is vooral de controle die smartphoneleveranciers nu graag in eigen hand hebben, wat mede komt door de enorme tekorten aan chips. Die tekorten zijn ontstaan door meerdere oorzaken. Het is niet alleen het coronavirus dat ervoor heeft gezorgd dat de fabrieken stillagen. Het heeft ook te maken met de grondstoffen voor chips én misschien nog wel meer dat bepaalde leveranciers flinke voorraden chips hebben ingeslagen, waardoor anderen zonder komen te zitten. En ja, als Apple met een fabrikant afspraken maakt over de nieuwe chips, dan kan dat betekenen dat een ander merk minder of helemaal geen chips krijgt.

Dat is niet alleen nadelig voor huidige toestellen, maar ook toekomstige toestellen. Immers is innovatie zeker als het om chips gaat heel belangrijk. We vragen steeds meer van onze smartphones en verwachten dat fabrikanten ook vaak met een andere chip komen dan de voorganger wanneer er een nieuw toestel wordt aangekondigd. Best logisch dus dat smartphoneleveranciers heel graag meer invloed willen hebben over zo’n essentieel onderdeel van hun smartphone.

Smartphoneleveranciers Is het dus slim dat ook Oppo zijn eigen chips gaat maken? Waarschijnlijk wel. Hoewel dat wel betekent dat ze constant moeten doorontwikkelen en veel moeten investeren in research en development. Iets dat normaliter bij bijvoorbeeld Qualcomm lag, maar straks dus bij Oppo zelf. Je merkt het al bij Google: je loopt met je zelfgebakken chip wel sneller achter. De chips in Google Pixel 6 zijn niet het beste van het beste, wanneer we ze vergelijken met de nieuwste Snapdragon. Weet een smartphonefabrikant echter goed gebruik te maken van die eigen chip in hun eigen toestel, en blijft het innoveren, dan is het helemaal niet zo’n slecht idee.

Het duurt trouwens heel lang om een chipfabriek te bouwen: dat heb je niet in een week voor elkaar. Er wordt dan ook gedacht dat de eerste Oppo-smartphones met Oppo’s eigen chip pas in 2023 of 2024 verschijnen.