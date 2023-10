OpenAI gaat wellicht eigen AI-chips ontwikkelen

OpenAI is uiteraard bekend van de populaire generatieve AI-tool ChatGPT. Hoewel de ontwikkelaar van ChatGPT nog genoeg werk heeft als het gaat om het doorontwikkelen en verbeteren van de AI-chatbot, kijken ze ook al verder in de toekomst. Als we de geruchten mogen geloven die Reuters ter ore gekomen zijn, dan overweegt Open-AI om in de (nabije) toekomst in eigen beheer AI-chips te gaan ontwikkelen. Het bedrijf zou op dit moment zelfs al een geschikte overnamekandidaat gevonden hebben. Een definitieve beslissing is echter volgens deze bronnen nog niet genomen.

Tekort aan chips

Feit is wel dat OpenAI CEO Sam Altman al meerdere keren, in het openbaar, geklaagd heeft over de tekorten aan (grafische) chips. Ook is hij niet te spreken dat één fabrikant, Nvidia, meer dan 80 procent van die markt in handen heeft. Daarom is het bedrijf al langere tijd naarstig op zoek naar opties om meer van deze chips in te kunnen kopen. Zelf maken lijkt dan een logische volgende stap. Dat kost tijd, maar als je begint met het overnemen van een bestaande (kleinere?) chipmaker, dan kun je wat stappen overslaan.

Daarnaast lopen door het succes van ChatGPT ook de kosten van de grafische chips die ingekocht moeten worden in de papieren. Analisten hebben becijferd dat elke ChatGPT zoekopdracht 4 cent aan ‘chipkosten’ genereert. Als ChatGPT, en dat ligt wel in de lijn van de verwachting, doorgroeit, dan lopen de kosten voor GPU’s en chips straks in de tientallen miljarden.