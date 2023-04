OpenAI: de tijd van grote AI-modellen is voorbij

Waar we nu worden overspoeld met kunstmatige intelligentie gebaseerd op gigantische AI-modellen, is dat in de toekomst voorbij. Dat denkt de CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Sterker nog: die tijd is allang voorbij, stelt Sam Altman. Hij meent dat AI een nieuwe fase in moet gaan met verse, creatieve ideeën.

ChatGPT

Er is de laatste tijd veel te doen rond de trainingsmodellen van kunstmatige intelligentie, omdat veel mensen menen dat hun harde werk zonder toestemming is gebruikt om AI te trainen. Dat is echter niet waarom Altman denkt dat het wel over en uit is met de grote AI-modellen. Hij denkt dat het namelijk veel te duur is. Het trainen van AI met biljoenen woorden kost veel computerchips, energie en tijd en dat vindt hij niet meer van deze tijd. Het trainen van de huidige ‘taal’ achter ChatGPT (GPT-4) kostte meer dan 100 miljoen dollar.

Gelukkig heeft OpenAI een heleboel geldschieters en is het zeer succesvol, waardoor het dat geld ook kan uitgeven, maar in de toekomst gaat dat niet meer gebeuren. Hij zegt: “We zijn aan het einde gekomen van het tijdperk waarin we gigantische AI-modellen gebruiken. We gaan het beter aanpakken.” Hoewel hij niet heel duidelijk is over wat er dan aankomt, suggereert hij wel dat er een flinke innovatie komt in de manier waarop kunstmatige intelligentie wordt getraind en opgebouwd.