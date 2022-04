Chips en smartphones duwen winst Samsung omhoog

Samsung heeft een prima kwartaal achter de rug. Dat is voor de Koreaanse fabrikant ook wel weer eens leuk. Nu gaat het al jaren niet écht slecht met deze tech-gigant, zeker als je het vergelijkt met concurrent Huawei. Maar, in het eerste kwartaal van dit jaar steeg de winst, vergeleken met een jaar eerder, met meer dan 50 procent, naar omgerekend zo’n 10,5 miljard euro (14,1 biljoen Koreaanse Won). Ook de omzet steeg, voor het derde kwartaal op rij, naar een recordhoogte ; 58,1 miljard euro (77,8 biljoen Won).

Steeds minder dure smartphones

Daarnaast heeft Samsung natuurlijk ook al enkele jaren te maken met het feit dat de high-end modellen (Galaxy S-serie) steeds moeilijker aan de man en vrouw te brengen zijn. De veel goedkopere Galaxy A-series – wat soms meer dan 1000 euro prijsvoordeel kan opleveren – doen qua prestaties voor de gemiddelde gebruiker nauwelijks nog onder voor hun duurdere broers. Simpel gezegd, die toestellen met prijskaartjes van 1000 tot 1500 euro zijn dat geld gewoon niet meer waard.

Wat betreft de omzet- en winstverwachtingen voor het komende kwartaal, en de rest van het jaar, houdt Samsung ondanks de al drie maanden op rij stijgende omzet, nog wel een slag om de arm. Het verdere verloop van de coronapandemie (die in China nog altijd tot forse lockdowns en fabriekssluitingen leidt), de geopolitieke situatie in de wereld en, uiteraard, de chiptekorten, worden daarvoor nauwlettend in de gaten gehouden.