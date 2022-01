2021 was toch weer een goed jaar voor Samsung

Ondanks alle gedoe rondom chiptekorten, lockdowns en logistieke problemen heeft Samsung een recordjaar achter de rug. De Koreaanse fabrikant zag de omzet in 2021, vergeleken met het jaar daarvoor – ook een coronajaar natuurlijk – met bijna 18 procent stijgen van 176,1 naar 207,9 miljard euro. De nettowinst steeg nog iets harder en kwam met 38,4 miljard euro ruim 43 procent hoger uit dan het jaar daarvoor. Kortom, Samsung is er in geslaagd haar winstmarge te verhogen.

Meer omzet en winst voor alle divisies

De stijging van de omzet en winst geldt, zo blijkt uit de jaarcijfers, voor alle divisies. Zowel Consumer Electronics als IT & Mobile communications en Device Solutions (de chip- en display taken) behaalden in 2021 betere resultaten. Daarbij moet wel gezegd worden dat met name de Semiconductor tak het bijzonder goed deed. Daar werd een omzetstijging van 29 procent gerapporteerd. De winst steeg daar zelfs met meer dan 55 procent.

De aan de buitenkant, voor de gemiddelde consument, zichtbare Samsung onderdelen, consumentenelektronica, tv’s en smartphones zijn feitelijk de takken waar de Koreaanse fabrikant het minste mee, en aan, verdiend. Van de totale winst is nog geen 12 procent, 4,3 miljard euro, afkomstig uit die divisies.