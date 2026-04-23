Terwijl andere robotmakers bij marathons hun spierballen laten zien, is het vanuit Tesla de laatste tijd wel erg stilletjes. Het wachten is op een nieuwe versie van zijn robot Optimus, maar de onthulling die werd verwacht komt later.

Optimus V3

Optimus V3 wordt later onthuld. Tijdens een investeerderscall zei Elon Musk dat de productie vanaf juli of augustus start in Fremont. De productielijn daar wordt nu nog gebruikt voor de Model S en X, maar daar rolt over een paar weken de laatste auto van de band. Zo kan die productielijn worden klaargestoomd voor het maken van robots . Want Musk ziet daar heil in: er moet een soort massaproductie van de Optimus worden opgestart.

Althans, niet meteen, want zo zegt Musk nu ook: in eerste instantie is de output wat langzaam: het is onmogelijk om te voorspellen hoeveel er in eerste instantie van de band komen: Optimus heeft 10.000 unieke onderdelen, stelt de CEO. "Als we in staat zijn om de productie op een lijn stop te zetten, die hele lijn te ontmantelen, een volledig nieuwe lijn te installeren en die binnen vier maanden op te starten, dan is dat een krankzinnig hoog tempo. Ik denk niet dat een ander bedrijf ter wereld dat ooit eerder heeft gedaan."

Tesla's nieuwe robot

Het is echter moeilijk in te schatten hoe lang het gaat duren voor één robot is gebouwd. Musk wil dan ook geen schatting afgeven voor 2026. Dat is spijtig, want in 2025 zei hij nog dat het er 10.000 in een jaar zouden zijn. En dat was zelfs niet 2026, maar 2025: het moge duidelijk zijn dat dat niet is gelukt. Wel is Musk bezig met een tweede Optimus-fabriek in Texas, waardoor dat de productie moet versnellen. Die is echter pas operationeel in de zomer van 2027. Het is goed mogelijk dat daar dus geen Optimus V3 wordt gemaakt, maar wordt gestart met generatie 4.

De onthulling van de derde generatie Optimus werd verwacht in het eerste kwartaal van 2026, maar dat heeft niet plaatsgevonden. Het zou waarschijnlijk de zomer worden dat we de nieuwe robot zullen zien. Tesla zegt dat de concurrentie heel erg oplet over wat Tesla doet en ze steeds kopieert en dat het daarom toch wat aanpast. Dat kan, maar ondertussen gaan diverse concurrenten wel een stuk harder: Boston Dynamics gaat zijin humanoïde robot Atlas dit jaar nog uit de fabrieken van Hyundai verschepen en het plant om er jaarlijks 30.000 te produceren.