Wil je weten wat de temperatuur binnenshuis en buitenshuis is? Of wat je aan moet trekken vandaag? Je kunt daarvoor een weerstation gebruiken. Het geeft je in een oogopslag de informatie die je nodig hebt. Hoewel, dat hangt ook van het weerstation af dat je kiest. Dit zijn vijf handige weerstations die allemaal hun eigen specialiteiten in huis hebben.

Een kleurenscherm dat als aanraakscherm werkt

Een van de meest complete weerstations is de Bresser MeteoTemp BF, die ook maar rond de 20 euro kost. Hij heeft een aanraakscherm in kleur en hij laat met grote letters, cijfers en kleuren zien hoe het met de temperatuur gesteld is, wat je kunt verwachten qua zon en wat het verschil tussen binnen en buiten is. Er zit ook een schimmelwaarschuwing op en de optie om de maanfasen weer te geven. Dit basisstation komt enorm goed uit de test en zeker nu hij maar 20 euro kost in plaats van 40 euro is dit een makkelijke keuze om te maken.

Het subtiele weerstation

Hij kost maar 22 euro en hij is lekker eenvoudig, de Optus: hij meet de buitentemperatuur en de binnentemperatuur, biedt een klok met geïntegreerde wekker en kan ook de luchtdruk in kaart brengen. Er handig voor de tijd en de datum en daarom slim voor op kantoor. Er zit ook een vorstwaarschuwing op, wat ook heel handig is voor als je graag naar koude oorden reist: je kunt hem namelijk in principe gewoon meenemen.

Een onafleesbaar weerstation

Dit weerstation is heel anders dan anderen en het is voor de een ideaal, voor de ander minder. Wil je namelijk echt aflezen wat het weer is en wat de temperatuur doet, dan ben je bij het Netatmo Slimme Weerstation niet aan het goede adres. Het ziet er vooral heel mooi uit, als een soort peper- en zoutstel met een modern tintje. Het voordeel is dat het er erg stijlvol uitziet, het nadeel is dat je je telefoon nodig hebt om je statistieken af te lezen. Je leest daar onder andere de historie van de temperatuur, de CO2-hoeveelheid en de luchtvochtigheid. Wil je echter ook de regen meten, dan heb je nog apart de regensensor nodig. Dit weerstation kost 109 euro.

Ook een wekker

Het weerstation WS-2300 van Alecto is een handig station omdat het ook als wekker dient. Je kunt hem dus mooi op je nachtkastje kwijt. Hij kost 52 euro en hij heeft een draadloze buitensensor op batterijen om altijd goed te kunnen meten. Het scherm is lekker groot en goed af te lezen, er wordt ook niet te veel op weeergegeven en hij vertelt je onder andere wat de luchtvochtigheid en de temperatuur is.

Lekker compleet

Wil je een weerstation dat niet aan het stroom hoeft te liggen en dat ook nog eens een bizar grote hoeveelheid data voor je heeft? Dan is het SwitchBot Smart Weather Station waarschijnlijk de beste keuze. Hij houdt bij wat de luchtvochtigheid is, maar ook hoeveel wind er staat, wat de UV-index is, wanneer de zon opkomt en ondergaat en natuurlijk wat het weer vandaag en morgen doet. Het is wel een duurder weerstation, namelijk 110 euro, maar het voordeel is wel dat hij op e-inkt werkt en dat hij een jaar meegaat op één keer opladen. Hij heeft bovendien synchronisatie met Google Agenda, Outlook en iCloud.