LEGO
heeft vandaag zijn grootste set ooit aangekondigd - gemeten naar aantal stenen. De LEGO Architecture Sagrada Família
telt 12.060 stenen en is een eerbetoon aan architect Antoni Gaudí, exact honderd jaar na zijn overlijden.
Een bouw die de werkelijkheid nabootst
Wat dit set bijzonder maakt is niet alleen de omvang, maar ook de manier waarop je het bouwt. De bouwinstructies volgen de werkelijke bouwvolgorde van de basiliek zelf - een gebouw dat overigens nog steeds niet af is na meer dan een eeuw bouwen. Je begint bij de fundering met de Apsis en Crypte, werkt via de Nativity- en Passion-gevel naar de grote nefs en zes iconische torens, en sluit af met de Oost-sacristie en de Glory-gevel. Bouwen als Gaudí, zeg maar.
Een van de meest opvallende details is het gebrandschilderd raam-effect, ontworpen om de unieke manier na te bootsen waarop licht door de echte basiliek valt. Eenmaal klaar staat het model op 62 centimeter hoog, 47 centimeter breed en 39 centimeter diep - een forse aanwezigheid op elke plank.
LEGO
-designer Rok Žgalin Kobe over het project: "We voelden een enorme verantwoordelijkheid om de Sagrada Família recht te doen met dit ontwerp. Ons doel was om Gaudí's visie met het grootste respect te eren, het ritme van de bouw van de basiliek vast te leggen, de buitengewone complexiteit en ambitie ervan, en dat te vertalen naar een meeslepende bouwervaring. Dit is niet alleen de grootste LEGO-set ooit, maar een model van een van de meest ambitieuze architectonische werken ter wereld. Balanceren tussen schaal en precisie, terwijl je trouw blijft aan een levend monument dat al meer dan een eeuw evolueert, was een unieke ontwerpuitdaging - en een waar we ongelooflijk trots op zijn
."
Voor 18+, en niet goedkoop
De set valt onder de LEGO Architecture-lijn, die iconische gebouwen uit de hele wereld vertaalt naar gedetailleerde modellen voor volwassenen. Via de LEGO Builder-app zijn 3D-bouwinstructies beschikbaar met voortgangsregistratie.
De Sagrada Família (set 21065) is vanaf vandaag te pre-orderen via LEGO.com
en gaat op 1 november 2026 in de reguliere verkoop. De adviesprijs is €749,99. Voor die prijs krijg je dan ook het grootste LEGO-bouwset ooit - en een project dat je een paar avonden wel bezighoudt.