Een bouw die de werkelijkheid nabootst

Wat dit set bijzonder maakt is niet alleen de omvang, maar ook de manier waarop je het bouwt. De bouwinstructies volgen de werkelijke bouwvolgorde van de basiliek zelf - een gebouw dat overigens nog steeds niet af is na meer dan een eeuw bouwen. Je begint bij de fundering met de Apsis en Crypte, werkt via de Nativity- en Passion-gevel naar de grote nefs en zes iconische torens, en sluit af met de Oost-sacristie en de Glory-gevel. Bouwen als Gaudí, zeg maar.

Een van de meest opvallende details is het gebrandschilderd raam-effect, ontworpen om de unieke manier na te bootsen waarop licht door de echte basiliek valt. Eenmaal klaar staat het model op 62 centimeter hoog, 47 centimeter breed en 39 centimeter diep - een forse aanwezigheid op elke plank.

We voelden een enorme verantwoordelijkheid om de Sagrada Família recht te doen met dit ontwerp. Ons doel was om Gaudí's visie met het grootste respect te eren, het ritme van de bouw van de basiliek vast te leggen, de buitengewone complexiteit en ambitie ervan, en dat te vertalen naar een meeslepende bouwervaring. Dit is niet alleen de grootste LEGO-set ooit, maar een model van een van de meest ambitieuze architectonische werken ter wereld. Balanceren tussen schaal en precisie, terwijl je trouw blijft aan een levend monument dat al meer dan een eeuw evolueert, was een unieke ontwerpuitdaging - en een waar we ongelooflijk trots op zijn." LEGO -designer Rok Žgalin Kobe over het project: "."

Voor 18+, en niet goedkoop

De set valt onder de LEGO Architecture-lijn, die iconische gebouwen uit de hele wereld vertaalt naar gedetailleerde modellen voor volwassenen. Via de LEGO Builder-app zijn 3D-bouwinstructies beschikbaar met voortgangsregistratie.