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Donkey KOng

Deze LEGO Donkey Kong-arcadekast is majestueus én echt speelbaar

Gadgets23 jul , 19:49doorLaura Jenny
LEGO heeft in navolging van de Pac-Man-set een nieuwe arcadekast gemaakt in de vorm van Donkey Kong. Er zitten kleine tonnetjes bij waarmee je het bekende spel uit de jaren ‘80, toen Mario nog Jumpman heette, kunt naspelen.

LEGO Donkey Kong-arcadekast

Het spel dateert alweer van 1981 en het idee is dat je als Mario helemaal omhoog moet zien te komen, terwijl Donkey Kong als de grote schurk dus tonnetjes op je gooit. Bij deze LEGO-set gooi jij de tonnetjes zelf, en kun je met Jumpman met de joystick bewegen en met de knop laten springen. Het is een toffe build die uit 1367 steentjes bestaat en bedoeld is voor volwassen verzamelaars.
Je trekt aan de hendel om een van de 21 (!) tonnen los te laten en je kunt het Mario dus zo moeilijk maken als je zelf wil. De set bevat ook Lady, de ‘damsel in distress’ uit het spel. We zien een steiger, een ladder, een hamer: het spel is echt goed nagemaakt en een cool eerbetoon aan een game waarmee het voor veel mensen allemaal begon.
LEGO Donkey Kong
LEGO Donkey Kong
LEGO Donkey Kong

Lekker groot

Het is een mooie set om neer te zetten en hij is ook vrij flink met zijn 39 centimeter hoogte. Verder is hij 27 centimeter breed en 15 centimeter diep. Donkey Kong-arcadekast van LEGO kost 169,99 euro en is vanaf 1 augustus 2026 verkrijgbaar. Bekijk hem nu bij LEGO.

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