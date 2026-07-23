LEGO heeft in navolging van de Pac-Man-set een nieuwe arcadekast gemaakt in de vorm van Donkey Kong. Er zitten kleine tonnetjes bij waarmee je het bekende spel uit de jaren ‘80, toen Mario nog Jumpman heette, kunt naspelen.

LEGO Donkey Kong-arcadekast

Het spel dateert alweer van 1981 en het idee is dat je als Mario helemaal omhoog moet zien te komen, terwijl Donkey Kong als de grote schurk dus tonnetjes op je gooit. Bij deze LEGO-set gooi jij de tonnetjes zelf, en kun je met Jumpman met de joystick bewegen en met de knop laten springen. Het is een toffe build die uit 1367 steentjes bestaat en bedoeld is voor volwassen verzamelaars.

Je trekt aan de hendel om een van de 21 (!) tonnen los te laten en je kunt het Mario dus zo moeilijk maken als je zelf wil. De set bevat ook Lady, de ‘damsel in distress’ uit het spel. We zien een steiger, een ladder, een hamer: het spel is echt goed nagemaakt en een cool eerbetoon aan een game waarmee het voor veel mensen allemaal begon.

Lekker groot