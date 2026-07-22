Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked in Londen zijn meest ambitieuze productlancering in jaren gepresenteerd. Niet één nieuw product, maar een volledig vernieuwd ecosysteem: drie nieuwe foldables, twee nieuwe smartwatches en een slimme bril ontwikkeld met Gentle Monster en Warby Parker. De rode draad door alles: Galaxy AI die steeds persoonlijker, proactiever en alomtegenwoordiger wordt.

Naarmate AI zelfstandiger wordt, groeit de smartphone uit tot het meest persoonlijke toegangspunt voor ervaringen die zich aanpassen aan iedere gebruiker. Met deze nieuwe standaard tillen we de premium mobiele ervaring naar een hoger niveau en maken we geavanceerde technologie toegankelijk voor meer mensen." TM Roh, CEO en President van Samsungs Device eXperience Division, zette de toon: "."

Galaxy Z Fold8 Ultra: de dunste, krachtigste foldable ooit

Het vlaggenschip van de nieuwe lijn is de Galaxy Z Fold8 Ultra — en die naam dekt de lading. Met een dikte van slechts 4,1 mm opengeklapt is dit de dunste Galaxy Z Fold ooit, en tegelijk het eerste vouwbare toestel dat de volledige Ultra-belofte waarmaakt. Het 8 inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X-scherm biedt alle ruimte voor serieus multitasken, terwijl de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en een 5000 mAh-batterij met 45W snelladen via een nieuwe dual-path charging-architectuur zorgen voor een volledige werkdag zonder compromis. Een vernieuwde grafietkoeling houdt het toestel ook onder zware belasting koel.

De camera is ronduit indrukwekkend. De 200MP-hoofdcamera ondersteunt nu ook HDR in 200MP-modus, de nieuwe 50MP-ultragroothoek levert extra detail en scherpte, en voor videografen is er 8K-opname via de APV-codec met ondersteuning voor Cine LUT-kleurbewerking rechtstreeks op het toestel. Nightography is verbeterd voor helderder en scherper beeld bij weinig licht. Gewicht: 215 gram. Kleuren: Graphite, Cream en exclusief Violet Shadow, online ook Green Shadow.

Adviesprijs: 2.199 euro voor 256GB, 2.399 euro voor 512GB en 2.799 euro voor 1TB.

Galaxy Z Fold8: licht, meeslepend en slim

De Galaxy Z Fold8 richt zich op een iets ander type gebruiker: wie content wil beleven in plaats van produceren. Met slechts 201 gram is dit de lichtste Galaxy Z Fold ooit. De schermverhoudingen zijn bewust gekozen voor de manier waarop mensen dagelijks content consumeren: het 10:16-coverscherm voor snelle interacties, het 4:3-hoofdscherm opengeklapt voor films en games, en datzelfde scherm gedraaid voor het lezen van artikelen en e-books.

De nieuwe Flex Titanium-technologie introduceert een titanium displayconstructie die het toestel dunner maakt zonder in te leveren op stevigheid, de vouw minder zichtbaar maakt en de vouwbeweging soepeler en lichter maakt dan in vorige generaties. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en een 4800 mAh-batterij zorgen voor krachtige, langdurige prestaties. Camera-highlights zijn de twee 50MP-lenzen, Dual Recording voor gelijktijdige opname van voor- en achterkant en My FanCam die automatisch een gekozen onderwerp volgt en het formaat aanpast voor social media.

Adviesprijs: 1.999 euro voor 256GB en 2.199 euro voor 512GB. Kleuren: Graphite, Cream en Lavender, online ook Pistachio.

Galaxy Z Flip8: de dunste en lichtste Flip ooit

De Galaxy Z Flip8 is met 180 gram en 6,1 mm dikte de lichtste en dunste Flip ooit — en hij is volledig opnieuw gedacht rondom het FlexWindow. Dat coverscherm is uitgegroeid tot een volwaardig startpunt van de dag: apps, meldingen, Now Brief-inzichten en Gemini Intelligence zijn direct bereikbaar zonder het toestel te openen. Via de zijknop of een spraakcommando kunnen gebruikers acties automatisch laten uitvoeren.

De 50MP FlexCam met ProVisual Engine levert de beste selfie-ervaring ooit op een Galaxy Z Flip, met Mirror View voor een realistische spiegelweergave, Super Steady met Horizontal Lock voor stabiele selfievideo's en Camcorder Grip met Zoom Rocker voor meer controle tijdens het filmen. FlipShot maakt creatieve spiegelselfies mogelijk rechtstreeks vanuit het FlexWindow.

Adviesprijs: 1.299 euro voor 256GB en 1.499 euro voor 512GB. Kleuren: Graphite, Cream en Pink, online ook Mint.

Alle drie de modellen zijn vanaf 22 juli beschikbaar voor pre-order. Kopers ontvangen zes maanden gratis Google AI Pro inclusief 5TB cloudopslag.

Galaxy Watch Ultra2: 5000 nits en klaar voor de diepte

De Galaxy Watch Ultra2 is Samsungs krachtigste smartwatch ooit — en dat is niet alleen marketingtaal. Het scherm haalt een piekhelderheid van 5000 nits, de eerste smartwatch ter wereld die dat bereikt. De batterij van 800 mAh is 35% groter dan die van zijn voorganger, de behuizing is dankzij een volledig vernieuwde constructie 12% dunner dan vorige generatie, en het Snapdragon Wear Elite Platform zorgt voor een grote sprong in rekenkracht en GPS-nauwkeurigheid.

Voor outdoorsporters zijn er Trail Run met hoogteregistratie en klimprestaties en Nutrition Alert met realtime hydratatieadvies. Bijzonder: de Galaxy Watch Ultra2 is EN13319-gecertificeerd en daarmee officieel geschikt voor duiken. Realtime diepte, duiktijd en watertemperatuur worden rechtstreeks vanaf de pols geregistreerd. Later dit jaar volgt de exclusieve Ultra2 Diving-app, ontwikkeld in samenwerking met Mares.

Adviesprijs: 749 euro. Kleuren: Titanium Silver en Titanium Gray.

Galaxy Watch9: de dagelijkse welzijnscoach

De Galaxy Watch9 richt zich op wie bewust wil werken aan welzijn zonder de complexiteit van een sporthorloge. Lichte aluminium behuizing, het kenmerkende kussenvormige design, 3000 nits piekhelderheid en het Snapdragon Wear Elite Platform. Beschikbaar in 40mm en 44mm.

Beide watches delen Samsungs nieuwste AI-gestuurde gezondheidsfuncties: Sleep Apnea-detectie (FDA-goedgekeurd), Vitals voor proactieve nachtelijke monitoring, Heart Health Score, Daily Cardio Load, Fitness Index en Hearing-bescherming. Complexe biometrische data worden vertaald naar eenvoudige, direct toepasbare adviezen.

Adviesprijs: vanaf 409 euro (Watch9 40mm Bluetooth) tot 489 euro (Watch9 44mm LTE).

Slimme bril: Gentle Monster, Warby Parker en Gemini in je montuur

Het meest opvallende product van de middag is tegelijk het meest toekomstgericht: een slimme bril, ontwikkeld in samenwerking met Gentle Monster en Warby Parker, en aangedreven door Gemini op het Android XR-platform. De bril heeft een ingebouwde camera die AI visuele context geeft, het Snapdragon AR1 Gen1-platform voor realtime verwerking en een batterijduur van negen uur — met de meegeleverde oplaadcase goed voor zeven volledige laadcycli.

De Gentle Monster-editie heeft een slank zwart montuur met rechte bovenkant en zacht afgeronde onderranden. De Warby Parker-editie valt op door een subtiel omhooglopende wenkbrauwlijn in een warme bruintint. Beide zijn gemaakt om de hele dag te dragen.

Wat kan de bril? Lange berichten samenvatten en hardop voorlezen, live gesprekken vertalen, whiteboards en vergadernotities vastleggen en direct ordenen in Samsung Notes, navigatieassistentie op basis van locatie en live beeldscherm delen tijdens gesprekken. Won-Joon Choi, COO van Samsungs Mobile eXperience Business: "Onze slimme bril creëert een heel nieuwe manier van interactie en brengt meer gepersonaliseerde AI-assistentie op natuurlijke wijze in het dagelijks leven."

Sameer Samat, President van het Android Ecosystem bij Google: "Deze slimme bril draait op het Android XR-platform en combineert een prachtig design met de geavanceerde hulp van Gemini. De AI reageert heel natuurlijk op wat jij ziet en helpt je de hele dag door, handsfree."

Een releasedatum en prijs zijn nog niet bekendgemaakt.

Eén ecosysteem, één AI

Wat al deze producten verbindt is Galaxy AI — en de ambitie die daarachter zit. Now Brief geeft persoonlijke inzichten afgestemd op dagelijkse routines en agenda, inclusief beveiligings- en privacy-inzichten. Now Nudge zet suggesties direct om in concrete acties. Gemini Intelligence werkt samen met meer dan 40 apps en diensten voor tickets, reserveringen en projectbeheer. En wanneer de nieuwe Galaxy Z Series wordt gekoppeld aan de Watch Ultra2 of Watch9 — en later aan de slimme bril — ontstaat een aaneengesloten AI-ervaring die meeschaalt met wat je doet en waar je bent.

Samsung heeft ook de overstap van iOS vereenvoudigd: een QR-code scannen op je huidige iPhone is genoeg om gegevens draadloos over te zetten via Smart Switch, inclusief wachtwoorden, pincodes, belgeschiedenis en eSIM-gegevens. En Quick Share ondersteunt nu AirDrop in beide richtingen, zodat bestanden eenvoudig uitgewisseld kunnen worden tussen iOS en Samsung Galaxy.