Samsung heeft vannacht zes teasers online gezet die wijzen op een nieuw toestel dat eraan komt. De verwachting is dat Samsung zoals elk jaar in juli met nieuwe foldables komt, maar nu zou daar een nieuwe vorm bijkomen. Het gaat waarschijnlijk om een extra brede maar ook minder hoge fold, maar Samsung laat in zijn teasers alleen maar zien wat de verhouding ongeveer is.

Samsung-teasers

We zien in de teasers een puzzel met een hond met een bril op, we zien pasfoto's met een jongedame en een hondje erop, we zien een reep chocolade, een pizza en wat gekke vormpjes die worden weggeveegd met een trekker. En dan is er nog de zesde: Squid Game. Die opdracht waarbij ze koekjes uit moeten bikken met een naald, dat is bij Samsung (dat ook Koreaans is) ook een goede manier om te laten zien wat het silhouette van zijn nieuwe smartphone wordt. Er wordt gelukkig niet in close-up gelikt. Wel zijn bij elke video heel duidelijke ASMR-achtige geluiden te horen: van het breken van de chocolade tot het scrapen over het koekje.

Zegt dit alles iets over de doelgroep die Samsung hoopt aan te boren? Misschien wel. De normale Fold is toch wat luxer en zakelijker ingestoken: volgens geruchten zou de Fold Wide, zoals hij al langer in geruchten wordt genoemd, een minder goede camera hebben. Misschien wordt het dus een wat goedkopere, speelsere variant van de Fold.

Unpacked?

Het is afwachten: Samsung heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het eventueel een Unpacked -evenement op poten heeft. In ieder geval lijkt het erop dat daar meerdere slimme horloges en meerdere vouwbare toestellen worden aangekondigd. Het is de vraag of het merk er ook meer gaat vertellen over de slimme bril die het in de maak heeft. Het lijkt er -gezien de concurrentie- wel tijd voor dat het daar iets meer over loslaat, al is het de vraag of daar ruimte voor is als er zoveel aangekondigd wordt, waaronder dus een nieuw model smartphone.

In ieder geval valt aan de teksten bij de teasers op dat er vooral naar zoetigheid wordt verwezen (ook in de teksten) en dat het een 'bold stroke, new shape' is . Wat er exact met stroke wordt bedoeld is onduidelijk: een aai of aanraking? Maar de nieuwe vorm moge duidelijk zijn. Samsung zet er in een andere video bij dat je kunt snijden tot je overhebt wat je belangrijk vindt.

Het is allemaal heel vaag en we hopen dan ook dat de hondenpuzzelstukjes binnenkort op hun plaats vallen.