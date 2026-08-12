Google heeft zijn Pixel 11-smartphones, de Pixel Watch 5-smartwatch en zijn nieuwe product, de Google Tag al uit de doeken gedaan. Het techbedrijf heeft als innovatie gekozen voor de HiLight , een bolletje dat doet denken aan het laadicoon van de MacBook. Hij doet iets heel anders: het is bedoeld om notificaties weer te geven, feedback te geven wanneer iemand met slimme assistent Gemini praat en meer. Dat de aankondiging nu al wordt gedaan is opvallend, want vanavond moet Made by Google om 00:00 uur juist dienen als 'de' onthulling.

Pixel 11

Google geeft aan dat de nieuwe smartphones moeten zorgen dat Gemini een groter onderdeel wordt van het dagelijks leven. De smartphones zijn allemaal voorzien van de Tensor G6-chip, een processor die Google zelf heeft ontworpen en meer toegespitst moet zijn op het gebruiken van kunstmatige intelligentie. Het toestel zou 20 procent efficiënter met energie omgaan, wat mogelijk een goede invloed heeft op de batterijduur. De pil-vormige camerabalk is breed en steekt een beetje uit, met binnenin die HiLight.

We nemen de vier toestellen kort met je door:

Pixel 11 is de kleine, eenvoudigere telg van de familie. Met zijn 6,3 inch scherm en piekhelderheid van 3000 nits is het niet de felste van de drie, naast dat hij de HiLight mist. Wel is hij er met 12 B werkgeheuen en kun je kiezen tussen 256 GB of 512 GB opslag. De smartphone weegt met 195 gram wel het minste van de groep. Hij heeft een 5.000 mAh-batterij die je op 30 watt bedraad en 25 watt draadloos kan opladen. De camera's zijn een 48 megapixel hoofdcamera, een 13 megapixel groothoeklens en een 10,8 megapixel telelens. Hij is er in de kleuren Frost, Pistachio, Hibiscus en Obsidian. De adviesprijs is 999 euro.

Pixel 11 Pro is ook zo klein, maar komt met iets meer power. Hij heeft dezelfde processor, maar wel betere camera's, namelijk een 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel groothoeklens met macro en een 48 megapixel telelens. Ook is de selfiecamera ten opzichte van die van de Pixel 11 veel beter: 48 megapixel versus 10 megapixel. De toestellen worden overigens 7 jaar ondersteund en worden al meteen geleverd met Android 17, dus je kunt er lang mee vooruit. Goed om te weten, de Pixel 11 Pro heeft ook een XL-variant die vooral op het gebied van grootte anders is met zijn 6,8 inch scherm. Pixel 11 Pro is er vanaf 1.199 euro, Pixel 11 Pro XL kost minimaal 1.399 euro als adviesprijs.

Verder is er qua telefoons dan ook nog een foldable, namelijk Pixel 11 Pro Fold . Deze heeft een 6,5 inch buitenscherm en een 8 inch binnenscherm voor meer kijkplezier. Ook multitasken moet hierop aantrekkelijker zijn. Google heeft er 16 GB werkgeheugen ingezet en naar smaak kun je kiezen tussen 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen. De camera's zijn ook een beetje anders en komen meer overeen met die van de gewone Pixel 11. De telefoon heeft twee kleuropties: zwart en groen en is er vanaf 1.999 euro.

Pixel Watch 5

Daarnaast heeft Google een nieuwe smartwatch onthuld die je onder andere met Gemini laat praten door alleen maar je arm te draaien. Verder zou de batterij 40 uur meegaan als je het altijd aan-scherm aan hebt, maar met de batterijbesparende modus zou hij de 70 uur kunnen halen. Dat is tenminste met de 45 millimeter-variant van het horloge, want de kleinere 41 millimeter-versie heeft maar 30 uur in always on-displaymodus en 48 uur met de besparende modus. De horloges hebben allerlei sensoren om je vitale gegevens te meten en ze zouden nu nog accurater zijn in het vastleggen van zowel je hardlooprondje als je slaap. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 119 euro.

Google heeft ook nog een soort AirTag-antwoord aangekondigd, waarmee het dudielijk mensen wil helpen zoeken naar hun spullen. Dit soort trackers zien we de laatste tijd steeds meer en ze worden vaak in koffers en tassen gestopt, om te traceren waar die zijn. Pixel Tag werkt met de Vind-plek-app en is alleen op Android-telefoons beschikbaar. Wanneer hij verschijnt en wat hij kost is onbekend.

De andere apparaten uit dit artikel zijn nu vooruit te bestellen en verschijnen op 20 augustus aanstaande.