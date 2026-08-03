Pixel 11-lek toont wederom aan dat RAMageddon real is

Google kondigt volgende week zijn nieuwe smartphones aan en een van die toestellen is de Pixel 11. Waar we op de Pixel 11 Pro een spannende Pixel Glow/HiLight-mogelijkheid zien zoals we van de Glyph van Nothing gewend zijn, daar kiest Google er op de Pixel 11 waarschijnlijk voor die achterwege te laten. En dat maakt het net bepaald de spannendste upgrade, maar wel eentje waarbij RAMageddon voelbaar is.

Pixel 11

Google heeft op 12 augustus een evenement gepland waarin we meer te weten komen over de smartphones, maar de geruchten wijzen vrijwel allemaal dezelfde kant op. Ja, de prijs gaat omhoog, met 50 tot 100 euro waarschijnlijk, maar wel krijg je een upgrade in de hoeveelheid opslaggeheugen die je ervoor krijgt: 256 GB in plaats van 128 GB.

Een upgrade ten opzichte van de voorganger is er wel ook op een andere manier, want de telefoon wordt voorzien van de nieuwe Tensor G6-chip van Google zelf. Wel zouden Pixel 11 Pro en 11 Pro XL een achteruitgang in RAM , namelijk naar 12 GB, terwijl ze tegelijkertijd in prijs omhoog gaan. Pixel 11 zou geen telelens krijgen en twee camera’s aan de achterzijde hebben, terwijl de Pro-modellen gelijk zouden blijven aan hun voorgangers.

HiLight of Pixel Glow

Het is duidelijk dat Google tegenvallers met meevallers probeert te combineren. In ieder geval hebben veel mensen hun hoop gevestigd op de toevoeging van de Pixel Glow-bol aan de achterzijde. Die zou mogelijk HiLight heten, zo kwam voorbij in een lek. Interessant is ook dat tegelijkertijd lekte dat Google waarschijnlijk ook met een soort eigen AirTag komt, waarmee je sneller je spullen kunt terugvinden, je bagage kut lokaliseren, enzovoort.

Verder is het afwachten of Google ook met nieuwe AI-snufjes komt. De camerasoftware van Google weet zich al jaren goed te onderscheiden als het om AI gaat. Alleen is het ding met AI-snufjes dat ze meestal niet of nauwelijks lekken voordat het daadwerkelijke toestel uitkomt. Het heeft natuurlijk veel met Gemini en afbeeldingen creëren gedaan in de afgelopen tijd, dus wellicht zien we daar ook nog iets van terug op de uiteindelijke toestellen.