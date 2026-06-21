De werkgeheugenprijzen gaan omhoog en dat betekent dat we meer betalen voor techgadgets. Een vrij logisch gevolg van de komst van AI, die nu eenmaal veel rekenkracht nodig heeft. Alleen is er nu een smartphone die helemaal niet meer uitkomt omdat de RAM-prijzen zo de pan uit schieten.

RAM-prijzen

Eén van de oprichters van Nothing, Akis Evangelidis, laat weten dat veel mensen vragen wanneer er weer een CMF-telefoon uitkomt. CMF Phone 2 Pro verscheen vorig jaar en was de laatste CMF-telefoon. Het bedrijf was ook bezig met een nieuwe telefoon in zijn budgetsegment, maar het blijkt het te hebben geschrapt omdat het de prijs niet in orde kon krijgen in combinatie met de huidige prijzen van RAM.

"We waren bezig met een opvolger, maar met de huidige geheugenprijzen kunnen we geen telefoon bouwen die aanvoelt als een echte stap voorwaarts voor een prijs die logisch is voor CMF. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon uit te brengen. We zijn daar liever vanaf het begin eerlijk over, dan dat we iets op de markt brengen waar we niet trots op zijn."

Het geeft aan dat er wel nieuwe dingen van CMF komen dit jaar, zowel in bekende categorieën als nieuwe categorieën. Best spannend, want we hebben er nog geen lekken van voorbij zien komen. Het enige wat recent gelekt is, dat zijn de oordopjes van Nothing die eraan komen. Ook zou het smartphoneseizoen bij Nothing nog niet voorbij zijn, stelt Akis, dus we kunnen dit jaar nog wel een smartphone vanuit Londen verwachten. Nothing maakt ook geen extreem dure toestellen: het zit meer in de midrange-prijsklasse. Eén van de beste telefoons die Nothing maakte is de Nothing Phone (3a) die dit jaar verscheen.