E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
Groep whatsapp

Je kunt nu de hele groep op WhatsApp een melding sturen

Mobile04 aug , 18:02doorJeroen de Hooge
Of het echt een upgrade is of een grote irritatie, dat zal de tijd leren, maar WhatsApp maakt het nu mogelijk om alle mensen in de groepschat aan te spreken door een @all toe te staan. Normaliter kun je maar één persoon achter een tag zetten om zijn of haar aandacht te trekken, maar nu kun je met @all dus de hele groep op je bericht attenderen. Handig als je festivalkaartjes aan het kopen bent, maar het kan ook behoorlijk irritant zijn.

WhatsApp laat je de hele groep taggen

Gelukkig snapt Meta ook dat het behoorlijk onhandig is als iedereen de hele groep maar kan taggen, waardoor het niet voor iedereen is opengezet. Alleen admins kunnen het doen en het is ook alleen mogelijk binnen groepschats die uit meer dan 32 mensen bestaan. Het taggen zou trouwens in het Nederland op @alle uitkomen.
Meta laat weten: "Hoewel de @alle-functie je op de hoogte brengt van belangrijke berichten, zelfs in gedempte groepschats, blijf jij de controle houden over hoe je meldingen ontvangt en je kunt @alle op elk moment dempen in de meldingsinstellingen."
Er is daarnaast nog een grote nieuwe functie bijgekomen, namelijk de optie om een groepschat op te richten vanuit een andere groep. Handig als er voor dat eerdergenoemde festival een losse groep moet komen, omdat niet iedereen gaat. Het zou niet nodig zijn om allemaal mensen los toe te voegen, je kunt vanuit de groep met een paar tikken op de knop regelen. Zo hoef je niet één voor één mensen toe te voegen en dat scheelt tijd.

Nieuwe functie voor polls

Tot slot is er ook een nieuwe functie voor polls, namelijk dat je de namen van de mensen die stemmen kunt verbergen. Zo kunnen mensen anoniem hun mening geven. Ook is het mogelijk om een deadline aan een poll te hangen. zodat die ene persoon uit de groep die altijd vergeet te reageren gewoon pech heeft, zonder dat het echt aan iemand anders binnen de groep kan worden toegerekend.
Eerder dit jaar is er al een geschiedenis van de groepsberichten geïntroduceerd, naast ledentags en evenementherinneringen. Nu worden groepsgesprekken op WhatsApp dus nog verder uitgebreid.

Lees ook

Zo voorkom je dat je opgelicht wordt bij de verkoop van je motorZo voorkom je dat je opgelicht wordt bij de verkoop van je motor
Hoe weet je of iets van AliExpress of Shein nep is?Hoe weet je of iets van AliExpress of Shein nep is?
Deze timelapse van NASA's Psyche-sonde is adembenemendDeze timelapse van NASA's Psyche-sonde is adembenemend
Consumentenbond is klaar met nepaanbiedingen Amazon en BolConsumentenbond is klaar met nepaanbiedingen Amazon en Bol
Er is een bewoonbaar gebied op een andere planeet gevondenEr is een bewoonbaar gebied op een andere planeet gevonden
smartphone achter het stuur

Je KPN Mobiel-abonnement hoeft toch niet met een euro in prijs omhoog

Mobile
04 augustus 2026
Foto

Digital hoarding: dit is waarom we 40.000 foto's bewaren waar we nooit naar kijken

Mobile
03 augustus 2026
Pixel 11 pro

Pixel 11-lek toont wederom aan dat RAMageddon real is

Mobile
03 augustus 2026
iphone 16 pro

Update nu je iPhone, want er worden meer dan 75 beveiligingslekken gedicht

Mobile
28 juli 2026

doorJeroen de Hooge

Deel dit bericht

Loading