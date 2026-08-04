Of het echt een upgrade is of een grote irritatie, dat zal de tijd leren, maar WhatsApp maakt het nu mogelijk om alle mensen in de groepschat aan te spreken door een @all toe te staan. Normaliter kun je maar één persoon achter een tag zetten om zijn of haar aandacht te trekken, maar nu kun je met @all dus de hele groep op je bericht attenderen. Handig als je festivalkaartjes aan het kopen bent, maar het kan ook behoorlijk irritant zijn.

WhatsApp laat je de hele groep taggen

Gelukkig snapt Meta ook dat het behoorlijk onhandig is als iedereen de hele groep maar kan taggen, waardoor het niet voor iedereen is opengezet. Alleen admins kunnen het doen en het is ook alleen mogelijk binnen groepschats die uit meer dan 32 mensen bestaan. Het taggen zou trouwens in het Nederland op @alle uitkomen.

Meta laat weten: "Hoewel de @alle-functie je op de hoogte brengt van belangrijke berichten, zelfs in gedempte groepschats, blijf jij de controle houden over hoe je meldingen ontvangt en je kunt @alle op elk moment dempen in de meldingsinstellingen."

Er is daarnaast nog een grote nieuwe functie bijgekomen, namelijk de optie om een groepschat op te richten vanuit een andere groep. Handig als er voor dat eerdergenoemde festival een losse groep moet komen, omdat niet iedereen gaat. Het zou niet nodig zijn om allemaal mensen los toe te voegen, je kunt vanuit de groep met een paar tikken op de knop regelen. Zo hoef je niet één voor één mensen toe te voegen en dat scheelt tijd.

Nieuwe functie voor polls

Tot slot is er ook een nieuwe functie voor polls, namelijk dat je de namen van de mensen die stemmen kunt verbergen. Zo kunnen mensen anoniem hun mening geven. Ook is het mogelijk om een deadline aan een poll te hangen. zodat die ene persoon uit de groep die altijd vergeet te reageren gewoon pech heeft, zonder dat het echt aan iemand anders binnen de groep kan worden toegerekend.

Eerder dit jaar is er al een geschiedenis van de groepsberichten geïntroduceerd, naast ledentags en evenementherinneringen. Nu worden groepsgesprekken op WhatsApp dus nog verder uitgebreid.